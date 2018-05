Henri Falcón: “Capriles va a ser parte del gabinete del nuevo presidente”

mayo 14, 2018 - 10:14 am

Francisco Rodríguez sería ministro de Finanzas si el 20M gana el candidato de Avanzada Progresista

Con el dato exclusivo que, si resultase victorioso como presidente de la República el próximo 20 de mayo, nombraría a Francisco Rodríguez como su ministro de Finanzas, fui recibida por el candidato presidencial, Henri Falcón, para realizarle una entrevista en exclusiva que le concedió a NAD, en si vista al estado Zulia para el cierre de Campaña Electoral.

Lo esperé sentada en el lobby del hotel, hasta que me indicaron que podía embarcarme en la camioneta junto con él, para conversar un rato durante el trayecto a uno de sus compromisos dentro de su apretada agenda de trabajo en Maracaibo.

Procuré tener una entrevista en exclusiva con el candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista, Copei, MAS entre otras fuerzas políticas de la alianza opositora que decidió participar en los comicios del 20M. Finalmente logré mi propósito, por lo cual, disponía solo de 10 minutos para hacer una entrevista de 8 preguntas que llevaba anotada en mi libreta. Al final no la utilicé. Las había leído tanto que me las sabía de memoria.

¿En un escenario en el que Bertucci y usted no unan sus candidaturas y que la suma de sus votos supere los del candidato Maduro, se sentiría culpable o arrepentido?

Yo estoy claro que estos son los momentos de poner por encima los intereses del país, pero para eso, más allá del desprendimiento, hay que tener compromiso. Hoy todos los estudios de opinión, incluso los del gobierno, nos dan a nosotros una clara ventaja. La encuesta más conservadora, nos da 7 puntos por encima de Nicolás Maduro, hay otras que nos dan 12 puntos por encima. Sí alguien no tiene la solidez que tiene esta candidatura, que es la opción de la victoria y la única que tiene una visión de transición real, entonces creo yo que es ahí donde se tiene que tener un poquito de humildad para rectificar por el país”

Se dirige a su colaborador y le pregunta: “¿Oye qué tiene este café vale?”, de inmediato ella responde: “Yo le eché azúcar”. Mientras él contesta: “Prueba, sabe cómo raro” y voltea a mí, en señal de que continúe.

¿Cómo serían las relaciones de Venezuela en su Gobierno, con países aliados como Cuba, Rusia o China?

“Venezuela debe insertarse en la comunidad de naciones tomando como fin superior preservar y fortalecer los intereses del país en el mundo. Que las relaciones comerciales se hagan en un contexto de amplitud, y en ese contexto, tendremos las relaciones con todo el mundo. Especialmente afianzarlas con nuestros socios comerciales que tradicionalmente han sostenido una relación cercana con Venezuela, en este caso: España, EEUU, Colombia. Aquí no se trata de romper relaciones con nadie pero si tener claridades. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento de las obligaciones que se tiene con el país”

¿De resultar electo el 20M, cómo sería el trato con todos los políticos de la Mesa de la Unidad que no apoyaron su candidatura?

“De mucho respeto”

¿Pondría a alguno de ellos en su gabinete?

“¿Por qué no? A mí me gustaría, por ejemplo, que Henrique Capriles estuviera trabajando conmigo en el gabinete. Que se exprese o no, que nos apoye o no… No importa, va a ser parte del gabinete del nuevo presidente”.

Precisamente, recordemos que cuando Henrique Capriles Radonski fue candidato presidencial en el año 2013, usted fue su Jefe de Campaña. En esta oportunidad el escenario es diferente. ¿Se siente decepcionado o nostálgico de que Capriles no lo apoye ahora?

“No, no. A mí me da nostalgia que haya políticos que no entiendan la realidad de Venezuela, la realidad de hoy. Que no es cualquier elección la que tenemos por delante. Aquí no se trata de un presidente, se trata de un país que se nos va de las manos. Que el gobierno hizo todos sus esfuerzos para dividir la oposición pero también para quebrarla y perturbar la paz del país y la de los venezolanos. Aquí se trata de que tengamos un Gobierno de una base muy amplia, tomar las grandes decisiones que le convengan a Venezuela, en materia política, económica y social”.

¿De resultar electo presidente la semana que viene, quién sería su Ministro de Economía?

“Francisco Rodríguez, como Ministro de Finanzas. A la única que se lo he dicho es a ti. La gente lo presume pero no lo había dicho”.

¿ Y Vicepresidente?

“Si te quedas un ratico, te enteras”.

¿Su propuesta para el sector salud?

“Unificar el sistema de salud pública y a través de la apertura del canal humanitario permitir que lleguen medicinas y alimentos. Eso quiere decir dotación de medicinas a todo el sistema de salud, y además a toda la red de farmacias en los términos regulares de costo, que permitan el acceso verdaderamente gratuito a la salud y a los medicamentos”.

Freydalí Pimentel

Fotos: José López

Noticia al Día