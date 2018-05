Guillermo Reyes: El Cela no tiene un origen político partidista en Venezuela

mayo 3, 2018 - 10:40 am

Guillermo Reyes, integrante del Comité de Expertos Electorales de América Latina (CELA), detalló las funciones de este organismo en el acompañamiento de los venideros comicios del 20 de mayo.

En entrevista para Primera Página, Reyes explicó que el acompañamiento de la CELA tiene sus limitaciones “nosotros no certificamos, no legitimamos, nosotros acompañamos, formulamos recomendaciones y nos limitamos en nuestra actividad”.

Agregó que el CELA no tiene un origen político partidista, “no respondemos a ninguna agrupación”.

No obstante reiteró que no se involucran en “el tema político, partidista de la competición electoral”, y añadió que “eso debe quedar muy en claro”, pues sentenció que no pertenecen a ningún origen político o agrupación.

“Podemos tener nuestras propias opiniones del tema político venezolano pero en eso no nos metemos y acompañamos muy técnicamente el desarrollo de nuestras auditorías”, manifestó.

No obstante anunció que un día antes de las elecciones la organización hará entrega de un informe de los procesos previos que se realizaron antes del día de día en el que se escogerá al Presidente de la República y los representantes de los Consejos Legislativos.

Durante el 20 de mayo, el CELA no interviene en el proceso interno, según afirmó el experto, sin embargo, sentenció que la organización se dedica únicamente a consignar en un informe final de lo que observaron durante el proceso electoral, con el objetivo de formular un mejor padrón electoral, facilitar el proceso, fortalecer auditorías, entre otros puntos útiles para comicios futuros.

GV