Gennady Golovkin desea pelear con “Canelo” tras noquear a Vanes Martirosyan

mayo 7, 2018 - 7:50 pm

Gennady Golovkin no pudo enfrentarse el pasado 5 de mayo al mexicano Saúl Álvarez, más conocido como ‘Canelo’. La Comisión Atlética de Nevada confirmó la sanción al boxeador jalisciense por sus dos positivos en clembuterol, con lo que el Kazajo se quedó sin rival para el envite de Las Vegas.

Contundente nocaut

En sustitución de Canelo entró en escena el estadounidense Vannes Martirosyan. Pero tan pronto como apareció, se fue a la lona. Golovkin no le dio opción. A pesar de que comenzó dando lo mejor de sí, en el segundo asalto el kazajo le obligó a besar el suelo. No se volvió a levantar. Sin apenas despeinarse Golovkin consiguió aumentar sus estadísticas para dejarlas en 38 victorias, de las cuales 34 son por nocáuts y ninguna derrota.

El kazajo no se ha saciado con este último triunfo y quiere más. Pero de momento, no sabe si se va a enfrentar a Canelo Álvarez en septiembre, aunque afirma que si el mexicano está dispuesto, el también lo estará. No quiere negar al mundo del boxeo la pelea que la afición quiere ver. Nada más bajarse del ring del ‘StubHub Center’ en Carson (California), donde peleó con Martirosyan, el púgil de 36 años declaró al Canal Space que “todo es posible” y que si Canelo “está listo” él “también” lo estará. “¡Claro que quiero pelear! Quería pelear el 5 de mayo, claro que la quiero (la pelea)”, comentó.

Sin embargo, si el tan esperado combate termina haciendose realidad será dentro de unos meses. Y es que, Canelo fue sancionado con seis meses de inactividad y, aunque, el castigo se aplica con carácter retroactivo al pasado 17 de febrero, fecha en la que dio positivo, no tendrá permitido volver a boxear hasta agosto de este mismo año.

Combatiría con sus condiciones

El entrenador de Golovkin, Abel Sánchez dijo que él y su equipo esperan que el mexicano se integre al programa de la Agencia Voluntaria Antidopaje, en la que se encuentra su pupilo. “GGG”, que no niega su deseo de pelear, advirtió de que las condiciones no se mantendrían igual si la contienda volviera a ser posible. “Vean mi situación ahora y la de él”, señaló.

Agencias