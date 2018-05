Frente Amplio insiste en la abstención y hace llamado a Henri Falcón: “¿Cuál es tu plan?”

mayo 8, 2018 - 11:07 am

Representantes del Frente Amplio mantienen su llamado a la abstención para las elecciones de este 20 de mayo y aseveran que quienes participan en este proceso solo buscan ser una nueva oposición a costa de legitimar al presidente Nicolás Maduro.“Que es lo que hacen estos señores? Ellos no son ningunos niños haciendo política – Henri Falcón, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Felipe Mujica ¿Cuál es su plan? El nuestro es seguir luchando en Unidad para conseguir elecciones justas”, dijo Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Sus palabras fueron en rueda de prensa, ofrecida hace minutos en Caracas, donde estuvo junto a sus homólogos de la AN por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática (AN).

Agregó que “cuál es el concepto de Unidad? Quién es el que está rompiendo la Unidad? Cuando no me gusta, entonces, me salgo? Ahora, ser la nueva oposición el país a costa de legitimar a Maduro?”.

Destacó que más que votar, lo importantes es garantizar elecciones justas, por lo que mantienen su llamado a la abstención, si sigue la manera “injusta” en la que según él, se ha venido desarrollando el proceso.

“Las garantías que ponía el Gobierno en la mesa en República Dominicana no eran suficientes. En medio de negociación el Gobierno inhabilitó a Primero Justicia y Voluntad Popular, la decisión de la Unidad fue que no se podía ir a proceso”, dijo.

Noticia al Día