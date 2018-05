Frente Amplio anunciará este lunes “programa de acciones” tras elecciones

mayo 20, 2018 - 9:20 pm

El Frente Amplio Venezuela Libre ofreció la noche de este domingo un balance sobre las elecciones presidenciales y legislativas, que se realizaron en el país.

El vocero de la plataforma de oposición, Juan Pablo Guanipa, informó que este lunes darán a conocer el programa de acciones, que ejecutarán tras los comicios de este 20 de mayo.

“Este es el momento de la unidad grande, de la patria grande, de este país que se llama Venezuela. Mañana como Frente Amplio Venezuela Libre daremos a conocer a todo el país el programa de acciones que realizaremos de ahora en adelante”, señaló.

Aseguró que la baja participación del electorado en el proceso comicial evidencia que “Venezuela hizo un proceso de desobediencia masiva”.

“Nicolás Maduro no interpretó el anhelo del pueblo y quiso llevar al país a una farsa, y Venezuela le dijo: No. No aceptamos esa posición ni esa actitud. Venezuela hizo un proceso de desobediencia masiva. Hoy hubo una farsa de un dictador que quiere mantenerse en la Presidencia de la República sin contar con el apoyo popular. Hoy el primer derrotado fue Nicolas Maduro”, expresó.

El opositor indicó que este 20 de mayo, debe ser visto “como una jornada histórica que marcará para bien el futuro del país”.

“Ahora más que nunca necesitamos de la Comunidad Internacional y de todo el pueblo de Venezuela. Decimos a todo el pueblo: tenemos que seguir luchando. Hoy la lucha continua y se intensifica”, añadió.

