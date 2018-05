Francisco Rodríguez será ministro de Finanzas si Henri Falcón gana el 20M

mayo 14, 2018 - 7:33 pm

En exclusiva para Noticia al Día, el candidato presidencial Henri Falcón informó que el actual jefe de su programa de gobierno, Francisco Rodríguez, sería el escogido para encabezar el Ministerio de Finanzas, de resultar electo el próximo domingo 20 de mayo.

Rodríguez, de 48 años y que dejó su puesto de economista-jefe de la firma Torino Capital, radicada en Wall Street, para asesorar al candidato en materia económica, tendría sobre sus hombros el desarrollo de las propuestas que Falcón ha presentado a sus electores para abordar el complejo escenario económico nacional.

Ya era una decisión que se dejaba entrever. “La gente lo presume pero yo no lo había dicho”, señaló a nuestro equipo.

En materia económica los planteamientos puestos en la mesa por Falcón tienen que ver con un programa de recuperación económica para resolver el problema del alto costo de la vida, con acciones que van desde dolarizar la economía, abrir a la industria petrolera a la inversión privada directa, privatizar masivamente las empresas expropiadas e improductivas, y sufragar una agresiva estrategia de subsidios directos a la población vía bonos pagaderos en dólares.

El candidato de Avanzada Progresista, Copei, MAS, entre otras fuerzas políticas, también asomó la posibilidad de invitar a participar, en su eventual gobierno, a algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad, quienes hoy llaman a la abstención. “A mí me gustaría, por ejemplo, que Henrique Capriles estuviera trabajando conmigo en el gabinete. Que se exprese o no, que nos apoye o no… No importa, va a ser parte del gabinete del nuevo presidente”.

Henri Falcón también ha mencionado que, de resultar ganador, se hará acompañar por Claudio Fermín, como vicepresidente, y por Eduardo Fernández, como canciller.

Noticia al Día