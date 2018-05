Fracción 16J: Directiva de la AN eludió su responsabilidad de nombrar un Presidente encargado

mayo 9, 2018 - 2:04 pm

El diputado Edwin Luzardo, integrante de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, reprochó este miércoles que la directiva del Parlamento frenara la solicitud del TSJ en el exilio de iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia de la República, como lo establecen los artículos 233 y 234 de la Constitución.

“Ayer (martes) no se ejecutó lo que establece la Constitución y era nuestra responsabilidad. Eso pasó por nuestra culpa, porque debimos nosotros convocar tal y como establece el artículo 234 para determinar 90 días a un encargado de la presidencia, para luego decidir si existían 90 días más o se declaraba la vacante absoluta (…) Ahí se quiere terminar jugando a un ping pong que si la Asamblea decidió y eso no es así. Ese paso pasó y no lo ejecutamos”, dijo Luzardo en rueda de prensa.

El diputado recordó que el TSJ, exiliado en Colombia, fue decisión de la Asamblea Nacional y la responsabilidad del Parlamento es evaluar sus requerimientos y eso, a su juicio, se eludió.

En ese sentido, hizo un llamado a los diputados a reivindicar la opinión pública nacional e internacional y actuar en base a sus solicitudes. “Tenemos que confirmar la decisión del TSJ legal, es nuestra responsabilidad”, agregó.

Ya en un comunicado la Fracción 16 de Julio había manifestado a la directiva su inconformidad ante las decisiones tomadas, en el que exhortan además a acatar el mandato tanto del TSJ como el de la Constitución “y proceder a impulsar la transición constitucional que llene el vacío de poder”, dice el documento.

Sobre el proceso electoral del 20 de mayo, no dudó al señalar a “algunos” dirigentes que, a su parecer, están “prestándose” para convalidar dichos comicios.

“Ellos hacen la misma pregunta que se hace todo el mundo. ¿Y después qué hacemos si no vamos a votar? La pregunta la vamos a revertir nosotros, qué harán ustedes cuando sabemos que ese fraude está cantado. El simulacro desnudó ese proceso, ese resultado está cantado. El lunes qué van a decir, ¿van a reconocer los resultados?”, se preguntó el parlamentario.

La @fraccionAN16J hoy en la AN declarará:

1 Su apoyo al TSJ Legítimo

2 condena la persecución a la que están siendo víctimas los familiares del TSJ legítimo

3 Exige se debata en la AN lo antes posible el auto de proceder dictado por el TSJ legítimo.#SesiónAN pic.twitter.com/Z5UJje6hsx — Fracción 16 de Julio AN de Venezuela (@fraccionAN16J) 8 de mayo de 2018

ND