Florido: Queremos que se obligue al Estado a cumplir la carta de la OEA

mayo 9, 2018 - 2:25 pm

El presidente de la comisión de política exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, dijo que no quieren que Venezuela sea expulsado de la Organización de Estados Americanos, OEA, sino que se le obligue a cumplir con la carta de la organización hemisférica. “Nosotros no queremos que ocurra con nuestro país lo que pasó con Cuba, que terminó aislado”.

Florido instó al gobierno ruso a tomar la postura de la Unión Europea (UE) y desconocer los comicios presidenciales pautados para el próximo mes de mayo. “28 Estados de que han hablado de que en Venezuela no están celebrando unas elecciones verdaderas”.

El parlamentario dijo que seguirán luchando para que los países de la región flexibilicen los requerimientos para recibir a los venezolanos que emigren del país.

Unión Radio