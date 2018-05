Fermín reconoce derrota de Falcón por falta de maquinaria y rechaza sanciones contra Venezuela

mayo 23, 2018 - 9:45 pm

Claudio Fermín, exjefe de campaña del opositor Henri Falcón, reconoció este miércoles que la derrota en los comicios del pasado domingo 20 de mayo, cuando se celebraron las elecciones presidenciales y de representantes de consejos legislativos estatales, fue por falta de maquinaria política.

“Se hizo un gran esfuerzo y lo hicieron por Venezuela, pero la verdad es la verdad, no nos dio el tiempo y no somos suficientes. Valoramos lo que hicimos pero no somos suficientes, por eso tenemos que ir detrás de los venezolanos que tuvieron otra opinión”, expresó Fermín durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.

Asimismo, rechazó las sanciones impuestas recientemente por el Gobierno de Donald Trump contra Venezuela, en las que prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa de esa nación norteamericana adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos; esto incluye las inversiones de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), principal empresa del país.

“Nosotros lo que atente con Venezuela no lo vamos a permitir”, indicó el dirigente quien también precisó que los impases políticos entre ambas naciones no deben afectar la estabilidad del país y la paz de los venezolanos.

“Nosotros entendemos a Venezuela. Venezuela no tiene porque ser lastimada, no tiene porque ser herida”, dijo Fermín.

AVN