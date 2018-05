¡Feliz cumpleaños Robert Pattinson! Hoy cumple 32 años

mayo 13, 2018 - 7:16 am

Robert Thomas Pattinson (nacido el 13 de mayo de 1986, Londres, Inglaterra), más conocido como Robert Pattinson, es un actor, modelo, productor y cantante británico.

Con el éxito de Crepúsculo en la gran pantalla Robert Pattinson se ha convertido en un actor asediado por sus fans, quienes buscan conocer hasta el mas mínimo detalle sobre su ídolo.

Rob comenzó su carrera a muy temprana edad y a los 15 años, junto a Lucy Flower, posó para una revista. Hay quienes lo recuerdan por su interpretación de Cedric Diggory en las películas de Harry Potter, en la galería podrás ver imágenes de estas etapas en la carrera de Robert.

El es un actor multifacético que también ha echo modelaje, trabajo en el cual suelen conocerlo como Robert Thomas-Pattinson, y música, donde formo una banda llamada Bad Girl.

Comenzó su carrera actoral a los 15 años cuando se unió a la compañía de teatro Barnes. Donde actuó en obras como Macbeth, Anything Goes y Tess of the D’Urbevilles. Durante esta última un agente capto sus habilidades en la actuación y lo llamo para realizar papeles mas profesionales.

El primer papel que realizo como actor de películas fue en la película televisiva Ring of the Nibelungs como Giselher. Inmediatamente después obtuvo el papel de Rawdy Crawley en la película de Reese Witherspoon, Vanity Fair.

En 2003 conoció a Mike Newell, una semana después fue llamado para interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, papel con el que salto a la mira tanto de los críticos como de los fans.

Robert fue nombrado la estrella británica del mañana por Times online en 2005, y mas de una vez fue nombrado como el “siguiente” Jude Law.

Fue llamado para interpretar a Edward Cullen en la película Crepúsculo (Twilight) película basada en la novela de Stephenie Meyer.

Robert es un actor camaleónico, demostrándolo al interpretar papeles totalmente diferentes y de gran dificultad como es el caso de la película Little Ashes en donde interpreta a Salvador Dalí.

En 2008 interpretó a Art en la película How to be, papel por el que gano el premio a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Strasbourg.

