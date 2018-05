Fedenaga: Precio de la carne aumentará aún más en los próximos seis meses

mayo 11, 2018 - 7:36 pm

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Odoardo Albornoz, aseguró que en los próximos seis meses los precios de la carne sufrirán un aumento “desproporcionado”.

El vocero del gremio denunció que el sector no recibió insumos para iniciar el ciclo agroproductivo de la época de invierno, en la que se produce el 80% de los alimentos.

Asimismo, advirtió que el abastecimiento podría depender únicamente de las importaciones hasta 2019, si no se invierte en el campo venezolano.

“Hay un lapso finito y perentorio, donde se producen ese 80% de los alimentos que es del 15 de abril al 15 de junio, esos insumos ya no están en Venezuela, no tenemos las gandolas suficientes para transportarlos incluso si estuvieran en puerto cabello, es decir, ya no hay forma de hacerle frente a este tema que no sea por medio de las importaciones”, explicó.

Albornoz aseguró que tomará años recuperar al menos el 50% de la producción nacional. Instó a las autoridades a librar al pais de la fiebre aftosa, para que los productores venezolanos puedan acceder a mercados internacionales e iniciar otra vía de recuperación.

Noticiero Venevisión