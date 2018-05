Fats Waller grabó un día como hoy la versión más famosa de Georgia on my mind

mayo 13, 2018 - 5:35 am

En Nueva York, el pianista afroestadounidense Fats Waller (1904-1943) graba la versión más famosa de la canción de jazz Georgia on my mind.

Georgia on my mind es una canción compuesta por Hoagy Carmichael, con letra de Stu Gorrell, en 1930 a instancias del saxofonista Frankie Trumbauer que le conminó a componer una canción sobre el estado de Georgia. Se ha llegado a asegurar que la canción no está dedicada al estado de Georgia sino a la hermana de Hoagy, Georgia Carmichael, pero él mismo desmintió esta posibilidad en su segunda biografía “Sometimes I Wonder”.

La canción fue grabada el 15 de septiembre de 1930 en Nueva York por Hoagy Carmichael y su orquesta con Bix Beiderbecke tocando la corneta, Carmichael voces, Eddie Lang a la guitarra y Charles Winters tocando el bajo. La canción caló bastante entre los músicos de jazz y pasado poco más de un año desde su grabación ya realizaron sus versiones músicos como Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Mildres Bailey o el mismo Frankie Trumbauer. Posteriormente, y todavía en los años 30, Fats Waller, Django Reinhardt y Ethel Waters también tendrían sus interpretaciones. Pero su boom definitivo vendría con los tiempos del Swing y con las big band, con versiones de Artie Shaw, Glenn Miller o Gene Krupa y su versión junto a Anita O’Day que obtendría un gran éxito.

Tras esta época, Georgia on my mind, pasaría un tiempo más desapercibida hasta que, en 1960, Ray Charles lanzase su versión (que es la más conocida de todas) con la que lograría un gran éxito. Otros intérpretes que harían sus propias versiones son: Jerry Lee Lewis, Michael Bolton, James Brown, Dean Martin y Coldplay.

En 2003, la revista Rolling Stone publicó una lista con las mejores canciones de todos los tiempos y en la que Georgia on My Mind ocupaba la posición número 44.

El 24 de abril de 1979, la Asamblea General de Georgia adaptó, Georgia on my mind, como la canción oficial del Estado.

