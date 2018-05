Falcón afirma que su primer decreto presidencial será un gabinete eficiente en lo económico

mayo 12, 2018 - 8:17 am

Henri Falcón, candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista (AP), el MAS y Copei, reiteró ayer que “el 20 de mayo el pueblo de Venezuela celebrará la victoria del cambio y la comunidad internacional reconocerá nuestro triunfo”. Aseguró que su primer decreto presidencial será designar un gabinete ministerial que atienda primordialmente lo económico.

Desde el estado Carabobo en el marco de su campaña electoral detalló que “eliminará” la participación política mediante un carnet para poder disfrutar de los beneficios sociales y calificó como un “chantaje” el uso de estos como instrumentos de control.

Aseguró que “la solución” a la crisis que atraviesa la nación está en el voto. “¿Nos vamos a cruzar de brazos? Si votamos, nada ni nadie va a parar la avalancha de la esperanza!”.

“El Gobierno sabe que le toca recoger su maleta y ser oposición. Este nuevo Presidente cumplirá su compromiso con el país”, sentenció.

El abanderado por la organización AP también informó que el próximo lunes acudirá ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de hacer seguimiento del proceso comicial del 20 de mayo.

Libertad a los presos políticos

Falcón resaltó que de resultar electo como presidente de la República decretará “un Gabinete eficiente para el país; que atienda al sector económico, social, las relaciones internacionales; el segundo decretó tratará la liberación de todos los presos políticos”.

Agregó que un tercer decreto será para ordenar la apertura de puertos, aeropuertos y las fronteras para abrir el canal humanitario. “Países del mundo vayan preparando sus buques para que Venezuela pueda recibir sus medicinas, sin complejos”.

En Barinas

El candidato se trasladó posteriormente al estado Barinas para continuar la difusión de su propuesta gubernamental y participó en la juramentación de su comando de campaña acompañado de una multitud de simpatizantes.

Falcón no declinará

Por su parte, el representante de AP ante la Comisión de Alto Nivel Electoral, Carlos Melo, refirió que el candidato Henri Falcón “sí participará” en los comicios del 20 de mayo; y dijo “que lo hará con una convicción de lograr el triunfo”, en respuesta a las propuestas por parte de los sectores políticos que exigen su renuncia.

Explicó Melo que se evaluaron los temas en materia de garantías electorales en cuanto “al ventajismo por parte del aspirante a la reelección Nicolás Maduro”. Detalló que la agenda incluyó la “reposición de centros electorales” y el “voto asistido”.

Además, presentaron una comunicación en la que habrían mostrado cómo desde múltiples perfiles en Twitter correspondientes a entes del Estado se estaría haciendo campaña electoral, situación que esperan sea subsanada.

Fermín: no utilizará el BCV

Claudio Fermín, jefe de campaña de Falcón, aseguró que el exgobernador “no usará el Banco Central de Venezuela como una caja chica”. Insistió, en entrevista para un medio televisivo, que la dolarización “se ha convertido en una necesidad para el país”, y comentó que “la producción de petróleo pasó de 3 millones 500 mil barriles diarios, a 1 millón 250 mil barriles diarios”.

“Ya Venezuela no está en el negocio del hierro, ya no está en el negocio del aluminio y ya no exporta carne”. Además “casi todo se está comprando afuera, generando un consumo en dólares y un ingreso en bolívares”. Explicó que una de las razones por la cual se ha perdido el valor del bolívar ha sido por el “incremento del aparato del Estado con 44 ministerios y vicepresidencias” y por los “centenares de predios confiscados y expropiados”. “La plantilla de organismos públicos es tan numerosa que para pagar la nómina el Estado se endeuda al imprimir dinero que no vale nada”, agregó.

El Universal