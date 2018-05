Eugenio Derbez confirma que Adrián Uribe está “muy delicado”

mayo 8, 2018 - 12:59 pm

Eugenio Derbez visitó a Adrián Uribe en el hospital, donde se encuentra y reveló que el actor sí está muy delicado.

El domingo 6 de mayo Eugenio Derbez visitó a Adrián Uribe quien está en el área de terapia intensiva en un hospital privado de la Ciudad de México, y al salir declaró a algunos reporteros: “Está muy delicado. No quiero ahondar mucho porque no me corresponde, le corresponde a su familia. Esperemos que siga mejor, no pude hablar mucho con él porque está en terapia intensiva y fue a través de su familia que supe todo”.

El pasado 24 de abril Uribe fue internado de emergencia por tener unos intensos dolores abdominales, fue operado por una oclusión intestinal, el pasado 2 de mayo nuevamente fue intervenido, y se dijo que por una perforación en el intestino. El representante del actor informó que este lunes 7 de mayo, Uribe fue nuevamente llevado a quirófano, para hacerle una limpieza en el intestino.

