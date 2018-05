mayo 4, 2018 - 2:33 pm

Correr con los costos del servicio funerario es otro de los trajines que viven hoy día los marabinos, dado que, el precio de los servicios necesarios para un entierro son tan altos que muchos familiares quedan endeudados.

Para poder sepultar a un ser querido en óptimas condiciones se debe tener en el bolsillo 170 millones de bolívares.

El servicio completo de un funeral que incluye, el cofre jersey, las flores, traslado del cuerpo hacia su casa y de su casa al cementerio, el cura y la diligencia de ley o trámite legal tiene un costo de 170 millones de bolívares sin tomar en cuenta algunos gastos adicionales porque cada persona que colabora quiere cobrar entre dos y cinco millones. “Somos fabricantes de ataúdes y ofrecemos el servicio fúnebre más económico del Zulia y mantenemos este precio desde hace tres semanas”. Expresó Johan Castillo Director del Servicio funerario Dr. José Gregorio Hernández, C.A,

Además, Castillo afirmó que la empresa ofrece servicios más económicos fabricados en urnas de cartón en material mdf, teniendo un costo de 100 millones de bolívares con el servicio incluido. Sin embargo, en ocasiones algunos familiares se ven beneficiados con ayudas de la alcaldía o el gobierno quienes regalan dicho servicio a fallecidos de manera ahorcados, arrollados o que hayan sufrido mala práctica.

Aclarando que cuando el servicio no se presta completo, o cuando solo se da el ataúd es cuando los familiares no pagan completo el presupuesto por evidentes razones económicas. “Nosotros ofrecemos el mejor y más completo servicio, si algunas personas se quejan de no haber sido así es porque al no tener dinero no pagan la cantidad completo y nosotros le damos solo lo que paguen” agregó Castillo.

“A veces los cuerpos duran cuatro y cinco días en la morgue porque los familiares aún no consiguen como pagar el servicio funeral”. Comentó el grupo conocido como “los zamuros” quienes prestan servicios al lado de la morgue de LUZ.

Por otra parte, en otras funerarias ya no trabajan ni con pólizas ni contratos debido a la inestabilidad de precios cambiantes. ”Trabajamos con un precio diario, se presenta la emergencia y trabajamos con el precio de ese día”. Afirmó el director de una funeraria en zona norte.

Lo más económico que puede conseguirse un servicio hoy día es en 80 millones y no se garantiza que el cuerpo guarde las mejores condiciones porque el material de fabricación del ataúd no sería el mismo, según explican trabajadores de la fúnebre, además el servicio crematorio se alquila y el cofre debe ser devuelto al otro día, teniendo un costo de 14 a 16 millones. De otro modo, un familiar de un fallecido en la morgue de LUZ comentó: “Los precios son un misterio desde la mañana estoy esperando que me den respuesta de uno de los servicios más económicos porque el que me ofrecieron no lo puedo pagar, estoy en espera”.

Naiyerling Guerrero/Pasante

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al día