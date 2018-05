Enrique Márquez se deslinda de UNT en cuanto a la abstención: “Voy a votar y lo haré por Henri Falcón”

mayo 2, 2018 - 11:30 pm

Ya lo venía asomando y este miércoles se destapó por completo. Enrique Márquez, diputado de la Asamblea nacional (AN) y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), ratificó que se deslinda de la posición de la tolda fundada por Manuel Rosales en cuanto a la abstención, por lo que irá a votar este 20 de mayo, y lo hará por Henri Falcón, de Avanzada Progresista.

“Confieso que he estado muy confundido alrededor de lo que se puede hacer porque la abstención puede ser válida, pero en este momento es un llamado a no hacer nada para ver qué ocurre (…) Tomé la decisión con mi familia de votar este 20 de mayo y lo hago convencido de que no solo podemos ganar, sino que es una responsabilidad en el país para cambiar lo que sucede actualmente (…) Con la abstención nosotros mismos estamos escondiendo a la mayoría. Yo en lo particular no voy a seguir ese camino, voy a votar y lo haré por Henri Falcón, él puede tener muchos defectos, pero es el que está allí, es el hombre de carne y hueso que puede ayudarnos a salir de esta locura, él mismo ha dicho que está dispuesto a ser el presidente de la transición, pues yo le tomó la palabra. Hagamos un gobierno de unidad nacional”, dijo.

Sus palabras fueron en entrevista con el periodista Vladimir Villegas, transmitida durante la tarde de este miércoles por Globovisión. Indicó que no ve unidad entre los partidos de oposición en relación a la acción para el 20 de mayo. No cree que se pongan de acuerdo, por lo que apoyó a Henrique Capriles, en relación a su pronunciamiento sobre la necesidad de un debate. entre los partidos de oposición. Subrayó que la unidad solo la ve en la ciudadanía.

Destacó que no hay que perder la “oportunidad de oro” de salir de este gobierno en las próximas elecciones. Aseguró que “si todos vamos a votar, veremos a Maduro recoger sus maletas de Miraflores el 21 de mayo”.

Mientras recibía felicitaciones de la audiencia por su decisión, y ante la pregunta de si será expulsado de la rolda de Manuel Rosales por su decisión, el diputado dijo que espera que en un UNT no se castigue a nadie por tener su conciencia como bandera.

