En un día como hoy, fallecieron el pintor Leonardo Da Vinci, el criminólogo estadounidense Edgar Hoover y el pedagogo brasileño Paulo Freire

mayo 2, 2018 - 6:26 am

En un día como hoy, fallecieron el famoso pintor italiano Leonardo Da Vinci; el criminólogo estadounidense, Edgar Hoover y el reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire. Da Vinci murió en 1519 en el castillo de Cloux en Francia, también fue anatomista, arquitecto, paleontólogo,​ artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.

Su testamento legaba a uno de sus alumnos favoritos, el italiano Francisco Melzi, todos sus libros, manuscritos y dibujos. De acuerdo a los últimos deseos de Da Vinci, 60 mendigos siguieron su ataúd. Fue enterrado en la capilla de Saint-Hubert en el Castillo.

Enfermo desde hacía varios meses, redactó su testamento el 23 de abril de 1519 delante de un notario de Amboise. Pidió a un sacerdote para recibir la confesión y la extrema unción.

Leonardo se hizo amigo íntimo del rey Francisco I y vivió sus últimos años en las cercanías del castillo real de Amboise. La tradición según la cual murió en los brazos del rey se debe tal vez a una interpretación literal errónea de un epitafio reportado por Giorgio Vasari. Este epitafio, que nunca ha sido visto sobre ningún monumento, contiene las palabras “Sinu Regio”, que pueden significar, literalmente “sobre el pecho de un rey”, pero también, en un sentido metafórico, “en el afecto de un rey”, y significar sólo una alusión a la muerte de Leonardo en un castillo real.

El conde Francisco Melzi, amigo y aprendiz con el que vivió los últimos tres años, fue su principal heredero y ejecutor del testamento, y recibió el dinero, pinturas, instrumentos, biblioteca y otros efectos personales. Leonardo también recordó a su otro antiguo alumno y compañero, Salai, y a su criado Battista di Vilussis, que recibieron cada uno la mitad de una huerta de Leonardo. Sus hermanos recibieron 400 escudos, y su sirvienta una capa negra con un borde de piel.

Según su expresa voluntad, sesenta mendigos, cada uno con un cirio, siguieron su ataúd y fueron recompensados por ello. Su cuerpo fue sepultado en la Capilla de San Huberto del Castillo de Amboise. El 12 de Agosto de 1519 sus restos fueron inhumados en el claustro de la Iglesia de San Florentino en Amboise. Pero su tumba fue olvidada y, cincuenta años después, violada. Sus cenizas debieron dispersarse debido a los desórdenes provocados por las luchas religiosas entre católicos y hugonotes.

Edgar Hoover. Este 2 de mayo se cumplen 46 años de la muerte de J. Edgar Hoover, casi el mismo tiempo que estuvo como director del FBI. Su intervención en la vida privada de muchas personas con una influencia en el ámbito social y político le valieron la fama, aunque el criminólogo tuvo un efecto mucho mayor en los acontecimientos políticos de Estados Unidos durante el siglo XX.

Después de la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría, el comunismo se convirtió en el peor enemigo de Estados Unidos. El senador Joseph Raymond McCarthy inició en 1950 lo que se llamaría la caza de brujas y el macartismo. Este fenómeno que duró hasta 1956 puse entre las cuerdas a miles de sospechosos en Estados Unidos por tener una ideología comunista o formar parte del Partido Comunista. Algunas de estas acusaciones de traición a la patria se llevaron a cabo sin un juicio justo que respetara los derechos de los acusados.

Paulo Freire: El pedagogo de la liberación, murió el dos de mayo de 1997 en Sâo Paulo, a los 75 años, de un infarto de miocardio. El educador brasileño, uno de los más destacados del Tercer Mundo, será recordado por su obra Pedagogía del oprimido, en la que defendía una concepción de la educación que libere a los desfavorecidos mediante una revolución cultural. Traducido a 35 idiomas, entre sus obras destacan Pedagogía de la esperanza y Pedagogía de la autonomía, publicado hace un mes. Encarcelado y torturado tras el golpe militar de 1964, se exilió durante 14 años y regresó a Brasil en 1979.

“Mi visión de la alfabetización va más allá del mero ba, be,bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”, decía Freire, que mantuvo hasta el final su actividad docente, como profesor de la Universidad Católica de Sâo Paulo. “Me gustaba de joven y me gusta todavía ser educador, pero un educador que sea también un educando constante de su educando, no un pedagogo técnicamente frío, imposiblemente neutro”, manifestó en una entrevista en EL PAÍS.Licenciado en Derecho por la Universidad de Pernambuco (Brasil), Freire fue director del departamento de Educación y Cultura de esta universidad. Creó centros de cultura popular por todo Brasil, y en 1961 fundó el Movimiento de Educación de Base, patrocinado por el episcopado brasileño.

“Leer es escribir”

El pedagogo fallecido consideraba aberrante cualquier proceso en el que los alumnos no se consideren a sí mismos “como sujetos investigadores, productores de conocimiento”. “Leer un libro no es pasear por las palabras. Es releerlo, es reescribirlo. No enseñar a los niños que leer y escribir son casi la misma cosa desde el punto de vista del ejercicio intelectual y humano es un gran error”, según Freire.

Agencias