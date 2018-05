En la farándula nacieron un 20 de mayo: Cher, Joe Cocker y la actriz porno panameña Casey Parker

mayo 20, 2018 - 8:30 am

John Robert Cocker (Sheffield,Inglaterra, 20 de mayo de 1944 -Crawford, Colorado, Estados Unidos, 22 de diciembre de 2014),1más conocido como Joe Cocker, fue un cantante y músico de rock,blues y soul. Conocido por su voz áspera y por los movimientos espasmódicos de su cuerpo, Cocker centró su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de The Beatles. Al respecto, su versión de la canción «With a Little Help from My Friends» alcanzó el número uno en la lista UK Singles Chart en 1968 y fue utilizada como tema principal de la serie de televisión The Wonder Years.

Cherilyn Sarkisian (El Centro,California, Estados Unidos, 20 de mayo de 1946),2 conocida simplemente como Cher, es unacantante, actriz, compositora ycelebridad de televisiónestadounidense. Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagante artística, su influencia en la televisión durante la década de los setenta, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo.

Saltó a la fama en 1960 como parte del dúo Sonny & Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido hippieque compitió exitosamente con otras tendencias de la época como lainvasión británica y el sonido Motown. Al finalizar la década, Cher resurgió como estrella de televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour y The Cher Show, programas de éxito que le otorgaron popularidad y la establecieron como un «ícono» de la pantalla chica. Al mismo tiempo, se estableció como una cantante prolífica, con canciones como: «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)», «Gypsys, Tramps & Thieves», «Half-Breed» y «Dark Lady». Luego de la separación del dúo en 1975, logró el éxito en la música disco y se convirtió en una de las atracciones de mayor éxito en Las Vegas.

Casey Parker (nacida, el 20 de mayo de 1986 en Ciudad de Panamá, Panamá ) es el nombre artístico de una actriz pornográfica y modelo cuyo verdadero nombre esTeresa Harp.

Proveniente de la Antigua Zona del Canal de Panamá , se dedico al modelaje y a su deporte favorito elSurf en las playas de la Repúblicade Panamá.

Durante sus primeros años, Parker ha surfeado en competencias nacionales , fue entrenadora de fútbol, capitaneó un equipo de porristas de las antiguas bases militares de Estados Unidos enPanamá, y aprendió a hablar elidioma español con fluidez.

Siendo una de las mujeres más atractivas y deseadas de la farandula local del paíscentroamericano , compitiendo y quedando en tercer lugar en el Concurso de Belleza Miss Reef del año 2002.

Wikipedia