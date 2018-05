Emil Sulbarán, candidato de AP por el circuito 4: “Hay que rescatar la acción contralora del CLEZ”

mayo 10, 2018 - 4:14 pm

Emil Sulbarán es el candidato de Avanzada Progresista (AP) por el circuito cuatro para el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). Desde esta circunscripción se ofrece como una de las opciones para las parroquias Venancio Pulgar, Ildefonso Vásquez y Antonio Borjas de Maracaibo.

Desde hace cinco meses se pasó de Primero Justicia (PJ) a esta tolda política, encabezada por el candidato presidencial Henri Falcón, aseverando que lo hizo porque nunca ha estado de acuerdo con abandonar la lucha a través del voto. Rechaza la abstención, convocada por el partido aurinegro junto a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Como candidato al Hemiciclo regional invita a la ciudadanía a votar masivamente. Recalca que solo la participación hará posible un cambio político en Venezuela. “La situación del país nos ha llevado al dilema de si hacer algo o no hacer nada, pero yo creo que es hora de actuar. La inacción no traerá nada”, dijo durante una visita a Noticia al Día.

A sus 30 años, este politólogo, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ) con maestría en ciencias políticas y derecho público, propone rescatar la acción de contraloría del CLEZ, actualmente conformado en su mayoría por diputados del partido de gobierno.

“Más que crear leyes, hay que rescatar la acción contralora del CLEZ para con las instituciones del estado, hay que recuperar la autonomía de sus funciones, debe ser independiente y no estar al servicio de un partido”, expuso el candidato, quien ante la pregunta de si la actual representación del Poder Legislativo estadal no es independiente, respondió “legalmente lo es, pero en sus decisiones no porque al gobierno de turno”.

La función contralora es aquella que vigila que las instituciones estén apegadas a la legalidad, en caso de que esta se vea atentada, se deben aplicar las sanciones correspondientes.

Sulbarán planteó también la creación del municipio Maracaibo Oeste. Destacó que esta zona ha sido olvidada por los gobiernos de turno, a su juicio está desasistida. Afirmó que tiene todo el potencial para convertirse en una nueva jurisdicción, y que esto a su vez ayudará al progreso, lo que contribuirá a una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Noticia al Día