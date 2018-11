Ella es Angela Ponce, la primera transgénero que podría convertirse en Miss España

mayo 14, 2018 - 10:03 am

La modelo Angela Ponce, de 26 años, no es nueva en la materia de concursos de belleza. En 2015 ganó el certamen Miss Cadiz, pero ahora quiere ir en busca de más y se encuentra preparándose para llevarse la corona en el triunfo de su país en el Miss España 2018 y optar por el título de Miss Universo España.

Decidida a cumplir sus sueños, Ponce comenzó una fuerte campaña en las redes sociales la cual tiene como finalidad llamar la atención de la Organización BeMiss, representante de la franquicia Miss Universe Spain, para ser tomada en cuenta y poder darse a conocer a nivel mundial.

“Me embarco en un nuevo sueño, ser la próxima #MissUniversoEspaña y tener el orgullo de representar a mi país… en esta nueva etapa que hoy comienza en mi vida necesito vuestro apoyo más que nunca“, expresó, al tiempo que invitó a sus seguidores a votar por ella en la cuenta en Facebook de la franquicia.

Confiando en su seguridad y sin miedo a las críticas, Ponce aseguró en una entrevista ofrecida a la revista I-D que si bien ha sido víctima de fuerte críticas nunca le ha faltado la “fuerza, tesón y valentía” a la hora de enfrentar los retos que se le presentan en el camino.

“Para mí, ser mujer es simplemente un orgullo. He luchado, claro que sí, desde muy pequeña para que se me respetase y se me reconociera como lo que soy: una mujer… Y es que las mujeres no nos rendimos; las mujeres vivimos luchando, creciendo y amando. En mi caso, mi lucha es para que todas aquellas que vengan detrás tengan el mismo camino, y que este sea más amable, fácil y respetuoso“, dijo de acuerdo a lo reseñado en el portal web E! Online.

Caraota Digital