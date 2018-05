El zuliano Odúbel Herrera soltó dos jonrones y remolcó cinco carreras en la paliza de los Filis sobre los Gigantes (+Videos)

mayo 7, 2018 - 11:25 pm

¡Sigue encendido! El zuliano Odúbel Herrera conectó dos jonrones por segundo juego en la temporada, y los Filis de Filadelfia aplastaron este lunes 11-0 a los Gigantes de San Francisco. El dominicano Carlos Santana y el venezolano César Hernández también sacudieron estacazos por la causa de los”cuáqueros”.

El “Torito” fue la bujía del equipo de los Filis al irse de 3-2 con dos jonrones, cinco carreras remolcadas y tres anotadas, para extender su racha de juegos consecutivos embasándose a 36, la más larga de los Filis desde que Jimmy Rollins hilvanó 38 partidos entre 2015 y 2016. El venezolano Bob Abreu conisguió un récord de 48 juegos seguidos en esta organización en la temporada 2000-2001. El oriundo de San José del Zulia, también se ha embasado en 31 partidos seguidos abriendo la temporada, la seguidilla más larga arrancando la campaña desde Matt Holliday (45 juegos) en 2015.

Herrera la sacó del parque en la misma primera entrada ante el primer lanzamiento del derecho Jeff Samardzija con dos hombres en circulación. El batazo del jardinero de Filadelfia recorrió 424 pies de distancia. El criollo la sacó nuevamente en el sexto capítulo ante los envíos de D.J. Snelten, para llegar a cinco vuelacercas en la temporada. Odubel también había conectado par de estacazos el pasado sábado 27 de abril ante los Bravos de Atlanta. También negoció boleto y anotó en el jonrón de tres carreras de Santana en el quinto episodio.

Por los Filis, los venezolanos Odúbel Herrera de 3-2 con cinco producidas y tres anotadas; César Hernández de 3-1 con dos impulsadas y dos anotadas. Los dominicanos Carlos Santana de 5-1 con cuatro impulsadas y una anotada; Maikel Franco de 5-1 con una anotada; Pedro Florimón de 1-1 con una anotada. El puertorriqueño Jesmuel Valentín de 1-1. El colombiano Jorge Alfaro de 3-1.

Por los Gigantes, los venezolanos Gorkys Hernández de 3-1; Gregor Blanco de 3-0; Pablo Sandoval de 1-0.

Odúbel extended his on-base streak without actually ever being on base.

That’s how good he is. #ElTorito pic.twitter.com/Iy388geMzX

— Philadelphia Phillies (@Phillies) 7 de mayo de 2018