El venezolano Carlos Carrasco ganó su sexto juego a pesar de recibir jonrón de José Altuve

mayo 27, 2018 - 6:25 am

Carlos Carrasco no tuvo su mejor salida este sábado con los Indios, pero al final pudo llevarse su sexta victoria de la campaña al imponerse Cleveland 8-6 sobre Astros de Houston.

El derecho barquisimetano trabajo por espacio de cinco innings y dos tercios, donde toleró cinco anotaciones y repartió ocho ponches, para su efectividad en 3.98. Carrasco recibió en el tercero capitulo el cuadrangular de su compatriota José Altuve con un corredor a bordo, siendo el tercer bambinazo de la campaña del “pequeño gigante”, quien tuvo noche perfecta con el madero al irse de 4-4, solo le faltó el doble para pegar la escalera.

Jose Altuve in his last 7 games: .400/.419/.667, HR, 6 RBI, 4 SB #Astros pic.twitter.com/kpRvq5b7yb

— Astros By The Numbers (@astro_numbers) 27 de mayo de 2018