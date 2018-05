¡El que trabaja duro logra lo que quiere! Feliz Día del Trabajador

mayo 1, 2018 - 12:01 am

El 1 de mayo fue señalado internacionalmente como Día del Trabajador en homenaje a los huelguistas estadounidenses conocidos posteriormente como “Mártires de Chicago”, quienes participaron en la paralización de miles de fábricas durante las protestas de 1886, en varias ciudades del país, las cuales exigían que se adaptara la jornada laboral a 8 horas diarias.

En Venezuela fue el Presidente Isaías Medina Angarita quien decretó por primera vez esta fecha como conmemoración al día del trabajador, pero no fue hasta el gobierno de Rómulo Betancourt que se proclama como feriado no laborable y con derecho a remuneración.

Este día en Venezuela celebramos por todos aquellos que día a día se levantan con las mejores energías para emprender caminos de dicha y éxito; desempeñando su labor con entusiasmo, responsabilidad y alegría, esa que nos caracteriza como venezolanos.

Porque ser trabajador implica dar lo mejor de sí en cualquier oficio y sentirse bien en la labor que desempeña. Médicos, ingenieros, abogados, músicos, conductores, obreros, albañiles, emprendedores y comerciantes informales son parte de la clase trabajadora de nuestro país.

De esta manera varios trabajadores del Casco Central de Maracaibo expresaron su tiempo de labor y el motivo por el cual siguen trabajando día a día.

José Martínez de (53) vendedor de cotufas expresó, “trabajo para mi familia desde los 15 años, comencé trabajando como buhonero vendiendo carteras, correas”.

Armando Arriaga de (72) vendedor de libros, trabaja diagonal al Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez comentó, que labora en la venta de discos y libros hace más de 12 años; también trabajó en una empresa privada por 20 años. Expresó, “esta labor la siento, en mi casa no me gusta estar sin hacer nada, aún me siento como un campeón”.

Por otra parte, el señor Luis González de (64) vendedor de agua de coco, acotó que lleva trabajando más de 40 años, anteriormente ayudaba a sus hijos económicamente hoy día solo trabaja para su sustento.

Como también Douglas Ramón Rivero de (63), quien trabaja como limpia botas en la Plaza Baralt, lleva 33 años laborando en el centro y de joven trabajó en Maracay. Expresó: “trabajo para ayudarme debido a que no tengo familia y me gusta limpiar zapatos”.

José Palmar de (53) trabaja como zapatero en el Centro de Maracaibo, tiene 33 años desempeñando esta labor. Su motivación fue su mamá para poder comprarle sus medicamentos, además acotó, “cuando era joven trabaje en la construcción, considero que el que trabaja duro logra lo que quiere”.

Francisco Medina de (55) desempeña su labor vendiendo café desde hace más de 10 años; Medina es de nacionalidad peruana, “tengo muchos años en Venezuela, me gusta estar aquí y la verdad no tengo ganas de irme” afirmó.

Robert Arteaga de (18) quien trabaja en una panadería desde hace un mes, se siente muy feliz debido a que es su primer trabajo.

Por su parte Ismael Gonzáles de (52) vendedor de tizana, jugo y chicha, trabaja en el Centro de Maracaibo desde el año 1986. Es muy amable y cuando sus clientes fijos compran tizana les regala un vasito pequeño con tizana para el niño que lleve. Trabajó en farmacias y hoy día se siente con muchas ganas de seguir luchando para tener un mejor vivir.

También expresó, Pilar Alaña de (49) vendedora de pastelitos, quien lleva ocupándose de esa labor desde hace 2 años; anteriormente trabajó en farmacias, supermercados; su motivación de seguir adelante son sus hijos. Afirmó, “de Venezuela no me voy, aquí me quedo”.

Nelson Rojas de (60) expresó: “me ayudo mucho vendiendo mis lentes por lo menos hago para la comida del diario”. Además, añadió, “no tengo ayuda de nadie, aquí trabajo y también trabajo en mi casa”.

Coromoto Briceño de (60) vendedora de cigarros y cargadores para celulares añadió “no es mucho lo que gano, pero no me avergüenzo de mi trabajo”.

Jhonny Urdaneta (38), desempeña su labor como vigilante en Corpoelec tiene 7 meses dentro de la empresa comentó, “me siento muy bien haciendo mi trabajo, llevo toda una vida trabajando como también trabajé en la Alcaldía y el aseo urbano”.

Gabriela Montes/Pasante

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día