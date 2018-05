El oscuro origen de Han Solo no pudo con su bondad

mayo 25, 2018 - 9:03 am

En Han Solo el planeta Corellia muestra que la vida para unos pequeños sin familia no es sencilla. El ambiente es hostil y la única manera de sobrevivir es asociarse con quienes pueden proveer protección, aunque esto implique hacer cosas indebidas.

Enmarcada en el género de acción y aventura, y cargada de referencias a los westerns americanos, Han Solo: una historia de Star Wars llega a los cines venezolanos hoy. En el nuevo filme se muestra al espectador cómo se forjó el personaje interpretado por Harrison Ford, que muchos conocieron y amaron en la trilogía original de la saga.

De adolescente, Han Solo (Alden Ehrenreich) decidió convertirse en el mejor piloto de la galaxia, pero su realidad actual es servir a una banda de criminales que explota a niños. Entonces se intenta escapar con Qi’ra (Emilia Clarke), una chica que se crió junto con él en esta organización.

La película continúa la serie de cintas independientes a la que Rogue One: una historia de Star Wars abrió camino en 2016. A cargo del guion de las aventuras del joven Solo estuvo Lawrence Kasdan, que en los años ochenta hizo lo propio con Star Wars: episodio V – El imperio contraataca y Star Wars: episodio VI – El regreso del Jedi. Además, en esta oportunidad invitó a su hijo Jonathan Kasdan a trabajar con él en el nuevo proyecto.

La interpretación de Ehrenreich capta la sutil inocencia que el personaje tuvo en sus comienzos, pero también la forma en la que evoluciona. Solo es un muchacho de buen corazón que intenta aparentar ser un hombre duro, un bandido, una mala persona, siempre sin éxito, pero la bondad habita en él de forma natural.

En uno de los enredos en los que suele estar metido, conoce a Chewbacca (Joonas Suotamo), un wookie que a pesar de su edad posee una fuerza impresionante y comparte la nobleza de Solo, un vínculo que los volverá los compañeros de aventuras más famosos de la galaxia.

La vida de fugitivo siempre ha sido el destino de Solo, por eso la abraza y decide emprender una carrera como ladrón con la pandilla de Beckett (Woody Harrelson). Él es un hombre que desea terminar un último trabajo para retirarse y poder vivir pacíficamente.

Beckett se convierte en alguien al que Solo puede admirar, es su mentor en la vida criminal y un gran amigo, a pesar de que ponga su futuro por encima de todo, una característica muy común en los personajes que transitan este sendero.

Además, la película Han Solo: una historia de Star Wars da luces acerca de otro importante evento: el momento en que Solo conoce al capitán Lando Calrissian (Donald Glover) y la manera en la que le gana el halcón milenario en una apuesta.

Un personaje interesante es L3-37 (Phoebe Waller-Bridge), una droide copiloto de Lando. L3 refleja la lucha por los derechos que han tomado relevancia en los medios durante los últimos tiempos, especialmente en la industria de Hollywood. Ella piensa que todos los robots deben tener un trato igualitario a los humanos, porque estos, no por el simple hecho de ser seres biológicos, son superiores.

Kathleen Kennedy es la productora de esta aventura que originalmente iba a estar dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. Pero a tan solo semanas del estreno, Kennedy decidió despedir a la dupla y contactar al ganador del Oscar, Ron Howard, quien decidió volver a filmar muchas de las escenas de Han Solo: una historia de Star Wars, lo cual, según el portal Variety, elevó el presupuesto a más de 250 millones de dólares.

El crítico cinematográfico A. O. Scott, de The New York Times escribió acerca de esta entrega: “Solo pasa de un momento a otro con un genial espíritu de entretiempos. No se toma a sí mismo muy seriamente, pero tampoco contiene cualquier impulso irreverente o anárquico que pueda poseer cuidadosamente”.

Han Solo: una historia de Star Wars

Dirección: Ron Howard

Duración: 2 horas 15 minutos

Circuitos Cinex y Cines Unidos

(Para horarios ver cartelera)

