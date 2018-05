El Mundial de Rusia no ha iniciado y ya da de qué hablar: Conoce los temas más controversiales

mayo 30, 2018 - 11:12 pm

La vigésimo primera edición de la Copa del Mundo está cargada de mucha polémica, podría considerarse incluso la edición más controversial. Por diferentes temas como la aún no confirmada asistencia del artillero de la selección peruana, Paolo Guerrero, y la ausencia del “Gato” Karim Benzema que sí está asegura, más los revuelos que ocasionaron las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol al respecto.

Paolo Guerrero es el pan de cada día en el fútbol, desde que se conoció el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) inhabilitandolo para Rusia , todo lo que lleve el apellido “Guerrero” es noticia.

El delantero peruano aseguró que no se dará por vencido hasta lograr su sueño de disputar un mundial y ahora optó por el Tribunal Federal Suizo para estar en Rusia 2018, que aún no ha dado respuesta.

Por otra parte, la inasistencia de Karim Benzema y Radja Nainggolan sí está asegurada, aunque por motivos diferentes. Benzema está descartado de la selección francesa desde noviembre de 2015 a raíz de su imputación en el caso del chantaje por un video sexual a su compañero internacional Mathieu Valbuena.

Aunque se cuestione la situación de Benzema con Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Le Graet aseguró que el paso del delantero por la selección es “historia pasada”. A lo que Karim respondió vía twitter: “Señor Le Graet, con todo el debido respeto, usted ha perdido una ocasión de estar callado, porque he descubierto su verdadera cara, que no es la de alguien que decía quererme mucho y la de quien no se inmiscuía en la selección y en las decisiones del seleccionador”.

Nainggolan no fue incluido por Roberto Martínez en la lista preliminar de Bélgica. La ausencia del jugador insignia de los diablos rojos generó desenfado en sus fanaticos, y en consecuencia la federación de clubes de aficionados del combinado nacional ‘1895’, reconocida por la propia Federación belga, llamó a sabotear el amistoso entre Bélgica y Portugal el próximo 2 de junio, guardando silencio y privándose de animar a sus jugadores durante los primeros 10 minutos.

Martínez agregó picante a la herida de Nainggolan al asegurar que sus decisiones no se miden por nombres sino por jugadores de calidad. “No elegimos nombres, sino jugadores de calidad para la selección nacional, sabiendo que ciertas decisiones serán impopulares. Es el trabajo del seleccionador”.

Argentina también descartó a un futbolista de categoría para Rusia 2018, se trata del capitán del Inter de Milán Mauro Icardi, quién no fue incluido en la lista del entrenador de la albicelestes Jorge Sampaoli pese a la insistencia de la fanaticada albiceleste.

Parece que el tema entre Icardi y Maxi Lopez sigue presente en la memoria de la selección, al menos eso dio a entender Sampaoli cuando pese a confirmar la invitación a Icardi para los entrenamientos iniciales puso en duda su inclusión en la decisión final. “No lo descarto a Mauro y me genera orgullo que sea argentino, pero a veces los tiempos son otros y tenemos que decidir en cuanto a cómo los jugadores se relacionan con sus compañeros”.

“Represión y discriminación antes del Mundial”

La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, aseguró que la vigésima primera edición de la Copa del Mundo tendrá lugar en la peor crisis de derechos humanos en Rusia desde la era soviética.

En un informe de junio de 2017, Human Rights Watch publicó sus resultados sobre abusos laborales contra los trabajadores en las construcciones de los estadios del Mundial de fútbol, incluyendo retrasos en los salarios, condiciones de trabajo inseguras y muerte de los trabajadores. Hasta abril de 2018, la Asociación Internacional de trabajadores de la Construcción y la Madera registró 21 muertes de trabajadores en las sedes del Mundial de fútbol.

Además la organización aseguró que los funcionarios del gobierno reprimen la oposición aplicando leyes represivas e incrementando la censura en Internet. El 11 de mayo, la emisora pública alemana ARD anunció que a su experimentado reportero deportivo Hajo Seppelt se le negó la visa para asistir a la Copa del Mundo en Rusia. Seppelt y ARD han informado ampliamente sobre el escándalo de dopaje deportivo en Rusia.

ISIS siembra pánico en Rusia y crece la polémica

El grupo terrorista ISIS se opone a la realización del Mundial en Rusia, y ha amenazado de muerte a una larga lista de personajes que asistirán al evento. Entre ellos, el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar Jr, el estratega francés Didier Deschamps, el portugués Cristiano Ronaldo, y la selección entera de Rusia.

Isis compartió carteles donde se amenaza de muerte a cada uno de los ya mencionados, y en uno de ellos se percibe al astro argentino decapitado junto a una bandera del estado islámico.

Francia está atenta a la amenaza y prohibió ver el Mundial en pantallas gigantes. Para evitar que se generen nuevos ataques terroristas, el Ministerio del Interior de Francia ha prohibido la organización de eventos en espacios públicos como medida de seguridad.

