mayo 30, 2018 - 2:58 pm

Mediante su cuenta de Instagram el cantante venezolano Aran One publicó el video del penoso momento en que se cayó en plena tarima.

Ocurrió en una presentación en Barquisimento “Imprevisto en el show de ayer, me hicieron llegar este video , esto son cosas que suelen suceder y no me queda nada más que agradecer por tanto cariño , gracias Barquisimeto” escribió el tambien actor junto a la publicación.

