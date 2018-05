El Gran Premio de Mónaco tendrá el debut del neumático hiperblando

mayo 21, 2018 - 12:05 pm

Dos años después de que lo hiciera el morado ultrablando, el neumático rosa hiperblando de Pirelli debuta esta semana en carrera con ocasión del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, ambos nombres elegidos por los aficionados en las redes sociales.

El hiperblando se estrena junto a los otros dos compuestos más blandos de la gama Pirelli de Fórmula Uno: el ultrablando y el superblando.

Hasta ahora, explica Pirelli, el neumático hiperblando se había utilizado únicamente en los tests de Abu Dabi y Barcelona, con tiempos por vuelta casi un segundo más rápidos respecto al ultrablando.

El circuito urbano de Mónaco es el trazado ideal para los compuestos más blandos de la gama 2018, ya que es el que impone menos estrés sobre los neumáticos a la vez que exige un nivel elevado de agarre mecánico.

Mario Isola, Director de Competición de Pirelli, explicó que el circuito de Mónaco es más comparable al de Abu Dabi que al de Barcelona, los dos que han albergado pruebas con el hiperblando.

Los pilotos dieron su opinión

El piloto australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, no solo apoya el uso del neumático hiperblando en Mónaco, sino que además asegura que si este se empleara durante toda la temporada, dotaría de mayor emoción a la categoría, no solo por su rendimiento adicional, sino también por la posibilidad de presenciar más variedad de estrategias durante el Gran Premio. “No entiendo por qué no podemos usar el hiperblando en cada Gran Premio, o por lo menos clasificar con él”, comentó.

De igual modo, Carlos Sainz, de Renault, mostró su apoyo a los hiperblandos. “El neumático hiperblando es impresionante. Da un segundo por vuelta aproximadamente y en Barcelona llegas al último sector con su mejor momento al límite. En Mónaco podría ser algo especial. Veremos tiempos muy rápidos este año y estoy seguro que caerán récords allí. Será una locura. Ya lo era el año pasado y con un neumático dos grados más blando será de locos”, explicó.

Agencias