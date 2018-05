El fraseológo y cátcher Yogi Berra cumpliría hoy 93 años

mayo 12, 2018 - 6:30 am

“Esto no se acaba hasta que se acaba”.

“Una vez se me ocurrió ir a una orgía que se celebró conmigo solamente”.

Estas son algunas de las frases que muchos amigos, periodistas y familiares le atribuyen a Yogi Berra, ese gran pelotero de los Yankees de Nueva York, que hoy estaría cumpliendo 93 años edad.

Lawrence Peter “ Yogi “ Berra nacido San Luis, Misuri el 12 de mayo de 1925 y fallecido en Nueva Jersey el 22 de septiembre de 2015 fue un beisbolista estadounidense de las grandes ligas que jugó la mayor parte de su carrera con los New York Yankees, fue un extraodrinario cátcher. Fue uno de los peloteros de mayor popularidad entre los aficionados. Entre sus logros está el de haber ganado diez series mundiales con los Bombarderos del Bronx, siendo el que más títulos posee de toda la historia de la competición.

Yogi Berra estuvo en la segunda Guerra Mundial

Otra de las frases atribuídas al pintoresco Yogi Berra, quien a A los 18 años entró a la armada de los Estados Unidos y tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial. Firmó con los Yankees en 1942, pero su debut fue en 1946 donde compartió la posición atrás del plato con Gus Niarhos y jugó además en el outfielder. A partir de 1949 se convirtió en el catcher titular.

Berra se caracterizó por ser un catcher hablador dentro del campo, pues conversaba asiduamente con los bateadores. Además, tenía un trato franco con los pitchers de acuerdo a su temperamento. Al bate Yogi era difícil de ponchar (en 1950, solo lo sacaron 12 veces en 597 turnos) y un experto en dar hit a lanzamientos malos.

Con los Yankees, Berra logró una carrera fructífera: fue tres veces jugador más valioso de la Liga Americana (1951, 1954 y 1955), tuvo catorce apariciones en serie mundial y fue quince veces elegido al juego de las estrellas, entre otros.

Fue su amigo, Bobby Hofman, quien le puso el sobrenombre al decir que se parecía a un hombre santo hindú (yogui) que habían visto en una película, porque Berra se sentaba siempre con las piernas y los brazos cruzados después de perder un juego.

Yogi como le conocía todo el mundo, será sobre todo recordado como un icono de la cultura popular, autor de frases memorables, los famosos yogismos.

A medio camino entre la ingenuidad —algunos dirían la estupidez, pero serían totalmente injustos— y la genialidad, las frases de Lawrence Peter Yogi Berra se hicieron tan famosas que en los noventa las recogió en un libro cuyo título era toda una declaración de principios: El libro de Yogi. No he dicho todo lo que he dicho. Fue también un personaje de una tira de cómic y le dio su nombre al oso Yogi (Yogi bear en inglés), el dibujo animado que le robaba la merienda a los turistas y que comenzó a emitirse en los balbuceos de la televisión, en 1958.

Algunas frases célebres de Yogi Berra

Aquí van algunos ejemplos: “Ese sitio está demasiado lleno, ya no va nadie”; “Cuando llegues a una encrucijada en la carretera, sigue recto”; “Si no sabes dónde vas, es posible que no llegues a ninguna parte”; “Si no puedes imitarle, no le copies”; “Puedes observar muchas cosas solo con mirar”; “El juego no se acaba hasta que se acaba” (que sería, más o menos, el equivalente de nuestro “fútbol es fútbol”) o “Es un déjà vu que se repite todo el rato”. Una vez le preguntaron si quería ser enterrado en St. Luis, la ciudad del centro del país, a orillas del Mississippi donde nació, o en Montclair, Nueva Jersey, dónde pasó gran parte de su vida y se convirtió en un icono del deporte. Respondió: “Que me lo pregunten cuando haya llegado el momento”.

Yogi provenía de una humilde familia de inmigrantes italianos (su padre era albañil) y era el cuarto de cinco hermanos. Mal estudiante, gran deportista, empezó a jugar al béisbol en 1943, aunque fue movilizado durante la II Guerra Mundial (participó en el Desembarco de Normandía). En 1947, comenzó a jugar en las ligas principales, tras ser fichado por los Yankees, y se convirtió en un símbolo del deporte al que dedicó toda su vida.

Cuando regresó a su pueblo, Malvaglio, cerca de Milan, ya convertido en un triunfador que había cumplido el sueño americano, le rindieron un homenaje. Luego, como relata The New York Times en su obituario, asistió a una representación de Tosca en La Scala. Cuando le preguntaron que le había parecido, aseguró: “Fue bastante bueno. Hasta la música estaba bien”.

Yogi Berra siempre se mostró muy orgulloso de su imponente tamaño y defendió con la cabeza bien alta su inolvidable fealdad. Cuando los cronistas deportivos, que le adoraban, le tomaban el pelo por ello —la revista Colliers llegó a compararle con un neandertal por su aspecto—, respondía: “Que yo sepa nadie recibe una bola con la cara”.

