El ejemplo de superación de estas siamesas que sorprende al mundo

Abby y Brittany Hensel nacieron diferente al resto pero llevan una vida completamente normal. Con 28 años, estas hermanas de Minnesota comparten cuerpo debido a una malformación durante el embarazo que provocó que nacieran unidas, compartiendo su cuerpo y algunos órganos, concretamente, de su ombligo para abajo.

Abby y Britty con siamesas bicefálicas, tienen dos cabezas y dos columnas vertebrales que se unen en la pelvis, pero son un ejemplo de superación. Con dos estómagos, tres pulmones, dos brazos y dos piernas, fue su madre la que decidió no autorizar la operación para separarlas por miedo a que no la superaran y que además su vida no terminara siendo digna.

A pesar de que son muy distintas, no sólo en altura: Abby mide 1,57 cm y Brittany 1,47, son capaces de llevar a cabo tareas que se asumen como cotidianas, con el añadido de que una controla la mano derecha y la otra la izquierda. Los estudios fue otro de los debates para el que tuvieron que ponerse de acuerdo. Con aspiraciones laborales también diferentes, ambas terminaron entusiasmándose por la docencia y se licenciaron en la Universidad de Bethel como profesoras de primaria especializadas en Matemáticas.

Su complicidad es máxima y con frecuencia dicen las mismas cosas a la vez o incluso terminan la idea que una había comenzado. Han tenido que aprender a ponerse de acuerdo en todo, algo nada fácil para el común de los mortales… Mientras a una le dan miedo las alturas y la otra no, su cuerpo puede experimentar cosas diferentes a pesar de estar unidas. De hecho, su temperatura corporal puede ser diferente e incluso la de sus manos.

El siguiente reto para ellas en enfrentarse al mundo laboral, puesto que han conseguido su primer trabajo como docentes en un grupo de quinto de primaria. Esto no solo será un reto para ellas, sino también para los niños, y una muestra de que no hay obstáculo en la vida que no se pueda saltar.

