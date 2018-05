El criollo José Briceño se estrena como grandeliga y conecta jonrón en el Yankee Stadium

mayo 27, 2018 - 8:18 am

Impresionante debut en las Grandes Ligas tuvo el venezolano José Briceño al conectar jonrón en el Yankee Stadium, y los Angelinos de Los Ángeles vinieron de atrás para superar el sábado 11-4 a los Yankees de Nueva York.

El receptor criollo pegó sencillo en la Gran Carpa en el cuarto acto ante los envíos del abridor de los mulos Sonny Gray, mientras que el batazo de cuatro esquinas vino en el séptimo capitulo con uno en circulación al pescar un pitcheo del relevista Chasen Shreve, para depositar la pelota por encima de la barda del jardin izquierdo. El caraqueño se convierte en el noveno nativo que conecta jonrón en su partido de estreno.

José Briceño es el décimo venezolano que hace su ansiado debut en Las Mayores durante esta temporada, y el número 387 en la historia.

El zuliano Luis Valbuena no tuvo suerte en dos visitas al plato. Por su parte, el criollo Gleyber Torres frenó su racha de jonrones, que se queda en cuatro juegos.

🎶I said New York City it’s a jungle out there!🎶

Congrats on your first home run Jose! pic.twitter.com/gkQuVEwTSM

— Angels (@Angels) 27 de mayo de 2018