mayo 25, 2018 - 4:26 pm

“Diosito que no se vaya la luz que hoy quiero hacer cobritos”

El casco central de Maracaibo se vuelve un caos cuando cae una lluviecita, carreteras convertidas en ríos y gente chapoteando con los zapatos recién pegados.

Hoy el ambiente era de quietud, haciendo un recorrido por la Catedral se escucha una que otra plegaria de algún zuliano pensando en voz alta y diciendo, “Diosito que no se vaya la luz que hoy quiero hacer cobritos” y es que la mortificación de cada persona es muy diferente.

Caminando bajo la lupa de una miope fotógrafa, nos encontramos con una madre cola en el banco Bicenterario, y le pregunto ¿será que esa cola es en el registro? Ella me dice que no, que era del banco. Al acercarnos vimos a un colorido periodista de Aventura Tv en toda la esquina, entrevistando a una señora con una media tejida en la cabeza, y es que al parecer la gordita andaba a la moda, y eso era pura queja, “No hay reales, no hay comida, no hay nada mijo, y pa’ rematar la cola ésta está de los mil demonios, la calor me está matando, pa agarrar efectivo, salgo de mi casa desde las 5:00 de la mañana. Estoy viniendo al banco desde la semana pasada”.

“Me voy a tener que poner a vender harina y arroz “

Bueno el caso fue que había un río de gente, veíamos tantas arrugas que no sabíamos si planchar las camisas o llevarlas a la tintorería. Esos viejitos no sabían si gritar de rabia o pedir auxilio, escuchábamos puras quejas, “Esa limosna no alcanza ni pa’ un pasaje mijo, nos paramos desde las 3:00 de la mañana pa’ después que ‘llegáis a la caja te dicen que no te van a dar el efectivo porque se acabó la plata, ya no hayamos que hacer, esto es insoportable”. Después de la ‘quejamentasón’ de esos pobres viejitos empezó a apretar “la calor”, gente que va y gente que viene, y es que definitivamente andar con un chaleco de cuero y camisa manga larga en el centro es como cargar sotana en la playa. En frente de la gobernación nos encontramos a un frutero llamado Jhon Peña, el hombre estaba ‘echao en la plaza Bolivar y tenía tanto ánimo que no sabía si ofrecerle café o inyectárselo, estaba con otro tipo y le pregunté ¿le resulta vender frutas? en eso viene de metido, un popular salserín y dice, “con el loco que ganó todo se va a resolver, y vas a ver que viene a gobernar el otro loco que lo acompaña”. Al callarse el salserín seguí entrevistando al señor Jhon y me dice que tiene 4 hijos y desde los 8 años trabaja, estudió hasta tercer año. “A pesar del efectivo vendo alguito pero ‘maginate que la cesta de guineos amaneció hoy a Mil bolos, me voy a tener que poner a vender harina, arroz o algo así porque la gente ya no quiere comprar frutas”. Mientras yo le hacía mi faena de preguntas al frutero, la miope le tomaba las fotos a la carretilla que tenía cambures, vasitos de ciruelas y muchos espacios vacíos y es que al parecer Jhon no tenía mucha producción.

Continuará…

Johsue Morales

Noticia al día