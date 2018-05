Egno Chávez: La oposición debe construir y diseñar un plan estratégico para ser mayoría

mayo 23, 2018 - 3:03 pm

“La abstención y las participaciones silenciosas, la no participación no sacan gobiernos (…) la oposición se equivocó de nuevo al no participar en el proceso electoral el pasado domingo”, dijo este miércoles el analista político, Egno Chávez durante una entrevista exclusiva a Noticia al Día.

A su juicio “hoy el Gobierno está cobrando la más baja participación histórica que tenga las elecciones presidenciales en Venezuela que registró un 40% de participación”, sin embargo, resaltó que esto no significa que Nicolás Maduro no ganará la presidencia “significa que la oposición debió presentarse con un abanderado único, una propuesta de país”.

Explicó que Falcón, Bertucci obtuvieron el pasado domingo aproximadamente 3 millones de votos del sector popular a pesar de todas las condiciones de limitaciones económicas, problemas de maquinaria electoral entre otras cosas. “ellos (oposición) debe diseñar un plan estratégico y ser mayoría”.

Destacó que lo que debe hacer la oposición venezolana debe abocarse “A conformar la plataforma unitaria, hay que vencer los egos y los individualismo, presentando un plan creíble para vencer la desconfianza que tiene el pueblo no solo en el CNE sino también a los mismos candidatos de oposición que no tienen alguna claridad política de lo que se debe hacer”, sentenció.

Repudió que la oposición apueste por una intervención internacional “ya que las consecuencias las va a pagar el pueblo venezolano”, recordó que el día de hoy el 70% de las importaciones han sido disminuidas”, situación que afecta directamente a sectores populares.

Noticia al Día