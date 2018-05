Donald Trump anunció la liberación de Joshua Holt

mayo 26, 2018 - 10:28 am

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la liberación del ciudadano estadodounidense Joshua Holt, quien se encontraba recluido en la sede del Sebin El Helicoide desde el 30 de junio del 2016.

“Buenas noticias sobre la liberación del rehén estadounidense en Venezuela. Debería aterrizar en D.C. esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7:00 pm. ¡La gran gente de Utah estará muy feliz!”, expresó el mandatario vía Twitter.

El misionero mormón fue acusado de presunto porte ilícito de armamento de guerra, terrorismo y espionaje, cargos que enfrentaba junto con su esposa Tamara Belén Caleño, ecuatoriana nacionalizada venezolana.

Holt llegó a Venezuela para casarse con Caleño para luego llevarla a Estados Unidos.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de mayo de 2018