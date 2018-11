Doctora decapitó accidentalmente a bebé durante el parto en Escocia

mayo 15, 2018 - 9:45 am

Una doctora decapitó de forma accidental a un bebé durante el parto. El hecho ocurrió en el Ninewells Hospital en Dundee, una ciudad de Escocia, reseñó el diario británico The Independent en su página web.

La ginecóloga identificada como Vaishnavy Laxman, de 41 años, debió realizarse una cesárea a la paciente de 30 años por su cuadro clínico, ya que su bebé nacería prematuro y estaba en posición de nalgas.

Durante el parto, desarrolló una técnica que aplicaba tracción a las piernas del bebé, lo que provocó que las piernas, brazos y torso del pequeño se despegaran y la cabeza del pequeño se quedara inmóvil en el útero de su madre.

Más tarde, otros médicos realizaron una cesárea para extraer la cabeza del bebé.

Un tribunal de médico en Mánchester está examinando ahora el caso.

La madre se encontró cara a cara con Laxman en el tribunal, donde le dijo “no te perdono, no te perdono”. La mujer relató durante el juicio que “me habían hecho un escáner el viernes anterior y me dijeron que mi hijo estaba de nalgas. La enfermera me dijo que si pasaba algo, se iba a hacer una cesárea”.

Agencias