mayo 14, 2018 - 11:13 pm

Dos médicos residentes del posgrado del Hospital Dr. Adolfo Pons, el conductor de una ambulancia y otra persona de quien se desconoce la identidad fueron detenidos la tarde de este lunes mientras junto al resto del personal protestaban por la escasez de insumos médicos y las inadecuadas condiciones laborales en el centro de salud.

Los arrestados son los médicos William Ferrer y Sergio Fuenmayor; se conoció que otros trabajadores de la salud resultaron golpeados y heridos.

Al sitio llegó una comisión de la policía que detuvo a los manifestantes y se llevó a varios médicos, quienes habrían sido trasladados al comando de la policía regional en la urbanización Irama, según organizaciones regionales de derechos humanos.

Escenas grabadas muestran momentos en que una persona, aún por identificar, era sacada por los policías a la fuerza, acción que provocó una tensa situación al punto que dos miembros del personal médico intentaron impedir su detención.

Se conoció, de manera extraoficial, que los profesionales de la salud ya no aguantan las precarias condiciones en que laboran, además no cuentan con agua potable. El personal presente aseguraba que trabaja a riesgo porque no cuenta con los implementos e insumos básicos para atender cualquier emergencia, por lo que los pacientes son trasladados a otro centro de salud.

Al respecto, Lisandro Cabello, secretario de Gobierno responsabilizó a Juan Pablo Guanipa y a los miembros de la MUD de querer “calentar la calle” de cara a las elecciones del 20-M. Aclaró que “está solicitada la directora del hospital, Daidy Cardozo, por cerrar el acceso de los pacientes.

La presidenta del gremio médico, Dianela Parra, repudió este hecho y acusó al Gobierno de causar un cataclismo en el sector salud, de abandonar los hospitales y conducirlos hasta casi un “cierre técnico”.

Ni siquiera cumplen con el servicio de recolección de la basura, se mezclan desechos tóxicos y biológicos, no hay agua, ni luz, ni aires acondicionados, lo médicos deben trabajar con las uñas, dijo.

#Zulia | Los médicos que trabajan en el Hospital Adolfo Pons en Maracaibo protestaron este #14may por la situación que están padeciendo como profesional de la salud. Durante la manifestación funcionarios policiales arrastraron a un especialista. https://t.co/rfk91Wl6p9 pic.twitter.com/pZU7QQBHR1 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 15 de mayo de 2018

#14DeMayo Otro video muestra la violencia de la cual fueron objeto médicos, residentes, personal de enfermería y enfermos en hospital Adolfo Pons de Maracaibo para evitar protesta pic.twitter.com/fvM0nrJLQz — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) 14 de mayo de 2018

Agencias