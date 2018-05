Daniela Alvarado: En algún momento yo no he tenido qué comer

mayo 26, 2018 - 7:57 pm

La actriz venezolana Daniela Alvarado habló en una entrevista sobre las dificultades que ha pasado, producto de la situación económica del país, reseñó el portal Versión Final.

“En algún momento de mi vida, de mi trabajo, yo no he tenido qué comer. Yo he pasado trabajo. Recuerdo que llegué a estar muy mal económicamente y vendí un montón de cosas para traer comida a mi casa”, contó.

La actriz también afirmó que le es difícil conseguir los medicamentos de sus padres y que inclusive ha tenido que “bachaquear” alimentos.

Respecto a la oposición venezolana, Alvarado explicó que tienen que ser consecuentes, porque “los principios no se comprometen”.

“Va a tener que llegar un punto en el que la gente se ponga de acuerdo aunque sea para algo. Ya no me importa quien esté gobernando. Lo que me importa es que esta vaina camine. Quiero es trabajar en paz”, expresó.

El Nacional / Versión Final