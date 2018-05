Daniel Ricciardo gana de punta a punta el Gran Premio de Mónaco

mayo 27, 2018 - 11:21 am

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ganó este domingo por primera vez en su carrera el Gran Premio de Mónaco, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y del británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Ricciardo, de 28 años, dominó las tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación, antes de lograr este domingo su séptima victoria en la Fórmula 1, la segunda de esta temporada tras la que logró en el Gran Premio de China.

Como suele ocurrir, en el trazado urbano del Principado no brillaron los adelantamientos. Los seis primeros en la parrilla de salida terminaron en los seis primeros puestos. En cabeza desde el principio hasta el final, Ricciardo se quejó de problemas en la aceleración tras una veintena de vueltas, pero resistió ante Vettel.

El australiano pudo celebrar por fin en el Mónaco tras haber abandonado en el 2016 por un error estratégico de su equipo, cuando se encontraba en la primera posición.

El español Carlos Sainz (Renault) sumó un punto al terminar décimo, mientras que su compatriota Fernando Alonso (McLaren-Renault) tuvo que abandonar en la vuelta 53 por una avería de la caja de cambios de su monoplaza.

Completaron los diez primeros lugares tras los pilotos del podio el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), su compatriota Valtteri Bottas (Mercedes), los franceses Esteban Ocon (Force India) y Pierre Gasly (Toro Rosso), el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el holandés Max Verstappen (Red Bull) tras una remontada de once puestos, y Sainz, décimo.

En la clasificación general del Mundial Daniel Ricciardo avanza hasta la tercera posición, a 38 puntos del líder Hamilton y a 24 de Vettel, segundo. “Tuvimos problemas durante la carrera, sentí una pérdida de potencia y pensé que todo se había acabado”, indicó el piloto de Perth.

The 2018 #MonacoGP is in the history books 🇲🇨

And this is how they crossed the line in the principality 👇 pic.twitter.com/Sd68TD4E9E

— Formula 1 (@F1) 27 de mayo de 2018