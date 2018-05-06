Conoce aquí los centros de votación activos en el simulacro electoral de este domingo en el Zulia

La directora del Órgano Electoral en Zulia (CNE), Mariana Medina invitó a todo el electorado de la región a participar en el simulacro electoral para los comicios electorales del 20 de mayo.
Medina ratificó que en el Zulia existen 40 centros de votación y, en el municipio Maracaibo, tres habilitados para el evento, el cual busca familiarizar a todo aquel que sufragia con el proceso.
Cabe destacar que la actividad comenzó a las 8:00 de la mañana de hoy domingo, 6 de mayo y tiene previsto finalizar a las 3:00 de la tarde.
A continuación la lista de los centros de votación en el Zulia:
MP. BARALT 2 PQ. LIBERTADOR 10 210102002 ESCUELA BASICA NACIONAL DOCTOR JESUS MARIA PORTILLO
MP. BARALT 6 PQ. PUEBLO NUEVO 10 210106001 ESCUELA BASICA NACIONAL GALANDA ROJAS DE CONTRERAS
MP. SANTA RITA 2 PQ. SANTA RITA 9 210202004 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL DOCTOR. ANTONIO JOSE URQUINAONA
MP. SANTA RITA 3 PQ. JOSE CENOVIO URRIBARR 9 210203001 ESCUELA BASICA NACIONAL SANTIAGO AGUERREVERE
MP. COLON 3 PQ. MORALITO 11 210303012 GRUPO ESCOLAR EL MORALITO
MP. COLON 5 PQ. SANTA BARBARA 11 210305001 ESCUELA BASICA NACIONAL ALMIRANTE PADILLA
MP. MARA 2 PQ. RICAURTE 3 210402002 LICEO JOSE ANTONIO ALMARZA
MP. MARA 4 PQ. SAN RAFAEL 3 210404003 ESCUELA BASICA NACIONAL NAZARET
CE. MARACAIBO 3 PQ. CRISTO DE ARANZA 6 210503009 LICEO NACIONAL DR JESUS ENRIQUE LOSSADA
CE. MARACAIBO 6 PQ. OLEGARIO VILLALOBOS 5 210506011 ESCUELA BASICA ESTADAL LUCILA PALACIOS
CE. MARACAIBO 13 PQ. FRANCISCO EUGENIO B 7 210513012 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL FE Y ALEGRIA LA CHINITA
MP. MIRANDA 4 PQ. SAN JOSE 9 210604005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL JOSE TRINIDAD JIMENEZ
MP. MIRANDA 5 PQ. ALTAGRACIA 9 210605006 GRUPO ESCOLAR NACIONAL ALEJANDRO FUENMAYOR
MP. INDIGENA BLVNO GUAJIRA 1 PQ. GUAJIRA 3 210701018 LICEO ORANGEL ABREU SEMPRUN
MP. INDIGENA BLVNO GUAJIRA 3 PQ. SINAMAICA 3 210703014 UNIDAD EDUCATIVA LICEO BOLIVARIANO CARMEN FERRER ORTIZ
MP. MACHIQUES DE P 1 PQ. SAN JOSE DE PERIJA 1 210801001 ESCUELA SOCIAL DE AVANZADA EDUARDO HEVIA
MP. MACHIQUES DE P 3 PQ. LIBERTAD 1 210803010 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ANDRES BELLO
MP. SUCRE 4 PQ. ROMULO GALLEGOS 11 210904005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL DON SIMON RODRIGUEZ
MP. LA CAÑADA DE U. 3 PQ. EL CARMELO 2 211003001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ROBERTO GONZALEZ
MP. LA CAÑADA DE U. 4 PQ. CHIQUINQUIRA 2 211004001 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL MAESTRO FRANCISCO ESPARZA
MP. LA CAÑADA DE U. 5 PQ. CONCEPCION 2 211005001 ESCUELA BASICA ESTADAL SILVIO GALVIZ
MP. LAGUNILLAS 2 PQ. ALONSO DE OJEDA 10 211102013 ESCUELA BASICA NACIONAL FRANCISCO ANTONIO ZEA
MP. LAGUNILLAS 5 PQ. LIBERTAD 10 211105004 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MAMA ROSA
MP. CATATUMBO 1 PQ. UDON PEREZ 11 211201004 ESCUELA BASICA NACIONAL DOCTOR. RAUL CUENCA
MP.ROSARIO DE PERIJA 2 PQ. SIXTO ZAMBRANO 1 211302001 ESCUELA SOCIAL DE AVANZADA DON SIMON RODRIGUEZ
MP.ROSARIO DE PERIJA 3 PQ. EL ROSARIO 1 211303002 LICEO NACIONAL BOLIVARIANO JULIO CESAR SALAS
MP. CABIMAS 1 PQ. AMBROSIO 9 211401001 ESCUELA BASICA PRIMARIA BOLIVARIANA BOMPLAND
MP. CABIMAS 2 PQ. GERMAN RIOS LINARES 9 211402002 ESCUELA SOCIAL DE AVANZADA BELLO MONTE
MP. CABIMAS 3 PQ. JORGE HERNANDEZ 9 211403003 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL MANUEL MARIA PADRON
MP.VALMORE RODRIGUEZ 1 PQ. RAUL CUENCA 10 211501004 UNIDAD EDUCATIVA EL COROZO
MP.VALMORE RODRIGUEZ 2 PQ. LA VICTORIA 10 211502013 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL COMUNITARIA VIRGEN DEL CARMEN
MP. JESUS E LOSSADA 1 PQ. JOSE RAMON YEPEZ 2 211601001 ESCUELA BASICA NACIONAL LA PAZ
MP. JESUS E LOSSADA 2 PQ. LA CONCEPCION 2 211602001 ESCUELA BASICA ESTADAL MARIA ANDRADE
MP. ALMIRANTE P 1 PQ. MONAGAS 3 211701001 ESCUELA BASICA ESTADAL MAESTRA BLANCA GRANADILLO
MP. SAN FRANCISCO 3 PQ. SAN FRANCISCO 8 211803017 LICEO NACIONAL EDUARDO MATIAS LOSSADA
MP. SAN FRANCISCO 5 PQ. DOMITILA FLORES 8 211805013 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL GONZALO RINCON GUTIERREZ
MP. JESUS M SEMPRUN 2 PQ. JESUS M SEMPRUN 1 211902007 LICEO BOLIVARIANO PEDRO LUCAS URRIBARRI
MP. FRANCISCO J PULG 2 PQ. CARLOS QUEVEDO 11 212002001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL NICOLAS ARAMBULO
MP. SIMON BOLIVAR 2 PQ. MANUEL MANRIQUE 10 212102004 LICEO BOLIVARIANO CARACCIOLO PARRA LEON
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