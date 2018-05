mayo 30, 2018 - 10:12 am

Si eres de las que no se puede separar de su pareja, las probabilidades de un contagio de gripe son altísimas, y probablemente no seas inmune al virus, pero dormir bien, una buena alimentación y mucha vitamina C, te ayudarán a no contagiarte de la persona que duerme a tu lado.

Sabemos que la gripe se contagia por medio de las secreciones respiratorias, ya que están llenas de partículas virales, pero está comprobado que las muestras de cariño favorecen en la recuperación de un resfriado.

Por ello, es importante extremar la higiene y mejorar algunos hábitos para evitar contagiarse. Estos son los pasos que debes seguir:

1.Lávate las manos con frecuencia

Es la primera medida que se debe tomar en cuenta para prevenir enfermedades de cualquier tipo. Robin Thompson, internista en ProHealth Care Associates en Huntington, Nueva York, enfatizó la importancia de lavarse las manos tanto dentro como fuera de casa.

2. Limpia más seguido los muebles

Por ejemplo, las puertas, la manija del refrigerador o lugares que ha tocado la persona enferma ayudará a disminuir los gérmenes a los que están expuestos.

3. Evita estar mucho rato juntos

No tener un contacto muy cercano puede ayudar, aunque no es garantía para evitar el contagio. Lo mejor es mantener una pequeña distancia por unos días así como no compartir cubiertos o bebidas porque pueden ser una fuente de transmisión.

4. No olvides vacunarte

Estar vacunados es la mejor protección si tu pareja se enferma de influenza, indicó la doctora Susan Rehm, vicepresidenta del Departamento de Enfermedades Infecciosas en la Cleveland Clinic.

5. Mejora los hábitos

Es indispensable reforzar algunos hábitos saludables que puedes controlar como: comer bien, ejercitarse y dormir lo suficiente, agregó Rehm.

