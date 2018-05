Colombia reitera decisión de no tener embajada en Venezuela tras reelección de Maduro

mayo 23, 2018 - 12:40 pm

La Canciller de Colombia María Ángela Holguín, reiteró la decisión de no contar con una embajada en Venezuela, esto tras la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo, contienda que la Ministra de Relaciones Exteriores calificó como de “dudosa democracia”.

“El gobierno colombiano había reiterado en numerosas ocasiones que no iba a reconocer estas elecciones en Venezuela por falta de garantías, por no ser transparentes y por no tener observación internacional” expresó Holguín en rueda de prensa.

Dijo sentir una “tristeza muy grande” por ver la situación por la que atraviesa el país, exclamando que no dejarán de monitorear y estar en constante comunicación para ver la evolución de esta situación.

Según enunció la ministra hace varios meses; debido a la crisis política y humanitaria existente en nuestro país, se procedió al cierre temporal de la cancillería colombiana en marzo del año pasado, siendo ratificada nuevamente esta decisión por la misma canciller.

A través de un comunicado, el Grupo Lima, conformado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y revalidaron su decreto de “no reconocer la legitimidad del proceso electoral venezolano”, esto por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso “democrático, libre, justo y transparente”.

Asimismo, acordaron reducir las relaciones diplomáticas con Venezuela retirando a todos sus embajadores en Caracas.

Agencias