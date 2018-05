Cicpc liquidó a alias “El Fósforo” señalado de violar y degollar a una niña de 12 años en Mara

mayo 2, 2018 - 10:05 pm

Llegó a su final la vida criminal de Anthony José Ortega Martínez, de 21 años, alias “El Fósforo”, señalado de violar y degollar a la pequeña Yexandra Patricia Ortega, de 12 años la noche del pasado sábado 28 de abril, tras enfrentarse a una comisión del Cicpc Base Homicidios de la subdelegación El Mojan en el municipio Mara.

Este peligroso delincuente estaba siendo buscado por las autoridades de ese municipio al descubrir que había sido él quien se ensañó contra la menor mientras dormía en una hamaca de una humilde vivienda del sector El Nazaret, diagonal a la plaza El Hacha.

Este miércoles en la tarde fue ubicado por los detectives del Cicpc, quienes al ir a detenerlo prefirió medir fuerzas y en la reyerta resultó herido. Fue llevado a un centro asistencial, pero murió a los pocos minutos de su ingreso.

Cabe recordar que un grupo de personas tomaba licor frente a la vivienda, y en eso llegó “El Fósforo” a compartir con ellos. Él vivió en esa casa hasta hace una semanas, cuando se separó de su pareja, una adolescente de unos 14 años. A pesar de la separación le tenían confianza.

“El Fósforo” ingresó a la habitación que compartía con su ex pareja y atacó a la joven que estaba en la hamaca. Yexandra se había quedado en esa habitación, y la joven que debía estar ahí, estaba en la otra. No obstante, el degenerado no se detuvo y sació sus instintos. Abusó de esta niña y posteriormente la asesinó degollándola con una navaja, según las primeras experticias del Cicpc.

Por este caso fueron detenidas seis personas, quienes quedaron identificadas como Eduardo Rafael Sierra Sierra, apodado “Chichito” de 21 años; Nixon Daniel Galue, de 23, apodado “El Pelúo”; Danison de Jesús Galue, de 18 años; Jesús Daniel Suárez Montiel, de 45; Mariela del Carmen Galué, de 41; y Mirva Elena Ortega Martínez, de 43, que según una fuente ligada a la investigación, es la madre del asesino.

Noticia al Día