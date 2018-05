Christina Aguilera lanza tema feminista junto a Demi Lovato (Video)

mayo 16, 2018 - 11:40 am

Christina Aguilera está lista para su regreso a la música y para ello se unió a Demi Lovato, la que vendría a ser su sucesora en cuanto a potencia vocal, en el tema “Fall in Line”, tercer corte del disco “Liberation” que ya está disponible en YouTube.

La canción es un mensaje a las mujeres jóvenes, para que no cesen en sus sueños pese a la opresión masculina en la sociedad: “Y debo pagar por esto. Me querrán quemar en la hoguera, pero tengo fuego en las venas. Y no nací para caer en la línea”, se oye en el coro.

Si bien el tema llega en tiempos de #MeToo y #TimesUp, Christina Aguilera explica que la letra no nació por la coyuntura, sino por una batalla que la cantante asumió muchos años atrás.

“Escuchas ‘Fall In Line’ y piensas que está inspirada en #MeToo o Donald Trump, pero no es así. Se creó mucho tiempo antes. Es algo que siempre he sentido en lo más profundo”, declaró la cantante a la revista “W”.

Agencias