Camila Cabello sufre de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

mayo 3, 2018 - 12:23 pm

Camila Cabello confiesa que sufre de trastorno obsesivo compulsivo (TOC), pero gracias a tratamientos y al apoyo de su familia logra tener una vida funcional.

La artista en entrevista con Cosmopolitan UK, dijo: “En mí el TOC se manifiesta con un pensamiento que viene una y otra vez, pienso que algo malo va a suceder si no sigo pensando en eso. Al principio yo no sabía qué era eso y cuando me enteré y aprendí a dar un paso atrás, me hizo sentir mucho mejor”.

Camila confesó que su familia, en especial su madre siempre han sido su mayor apoyo: “Mi otra mitad. Hay algo acerca de estar con tu mamá. Te sientes como un niño. Y a tu familia no le importa si te equivocaste, o si te caíste, o si tu canción se derrumbó. Te quieren sin condición y eso es importante para mí”.

La joven cantante confiesa que nunca se mudaría lejos de sus padres y su hermana, y que su mamá siempre la acompaña en todos sus viajes.

