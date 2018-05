Cal Crutchlow voló en los entrenamiento libres para el GP de España de MotoGP

mayo 4, 2018 - 4:08 pm

El británico Cal Crutchlow (Honda) logró este viernes el mejor crono al término de la primera jornada de entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio de España, imponiéndose entre otros al español Marc Márquez y al líder del Mundial, el italiano Andrea Dovicioso.

Un segundo les sacó Cal Crutchlow a sus principales rivales

Cal Crutchlow, vencedor del Gran Premio de Argentina a principios de abril, hizo un mejor crono de 1:38.614, en una jornada en que Márquez (Honda) acabó por los suelos aunque sin consecuencias para el piloto español.

El compañero de equipo de Márquez, su compatriota Dani Pedrosa, marcó el segundo mejor registro del día a 28 milésimas del británico, mientras que el francés Johann Zarco (Yamaha Tech 3) fue el tercero más rápido a 91 milésimas, tras dos sesiones de entrenamientos que dejan a los quince primeros pilotos separados por apenas un segundo.

“Hemos ido mejorando a lo largo del día, especialmente en la segunda sesión, en la que he podido empujar un poco más”, dijo Pedrosa tras los entrenamientos, asegurando que “la parte positiva es que me he sentido mejor que en la última carrera, aunque todavía no al 100%”.

El español está reponiéndose de una operación de una fractura de la muñeca derecha.

Márquez, por su parte, dominó gran parte de la sesión, aunque hubo momentos en que se vio superado por Johann Zarco y Crutchlow, que marcaba el mejor tiempo casi al mismo tiempo que el español se iba al suelo.

Buscando ir al límite, Márquez perdió adherencia en la curva seis para acabar por los suelos por tercera vez en lo que va de temporada.

‘Preparado para luchar por el podio’

El español acabó quinto a 249 milésimas de Crutchlow, mientras que Dovizioso (Ducati) finalizó sexto a 454 milésimas.

“En general estoy contento con mi primer día en Jerez, porque creo que hemos hecho un buen trabajo”, aseguró Márquez.

“Espero que podamos mantener un buen ritmo y la línea de trabajo, que creo que es la correcta. Para mí, esta pista normalmente es exigente, pero este año me siento bien con la moto y preparado para luchar por el podio e incluso por la victoria”, añadió.

Su compatriota Maverick Viñales (Yamaha) es el único de los favoritos que quedó fuera de los diez primeros. Si no consigue meterse en esa nómina en la tercera sesión de entrenamientos libres, prevista para el sábado, debería pasar por la repesca (Q1) para intentar estar en la Q2 y luchar por la ‘pole’.

En la categoría de Moto2, el español Alex Márquez (Kalex), hermano pequeño de Marc, marcó un mejor crono de 1:42.537 en el circuito de Jerez, donde el domingo espera poder acercarse al líder del Mundial, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que este viernes realizó el tercer mejor tiempo a 299 milésimas del español.

En Moto3, el italiano Niccolo Antonelli (Honda) fue el más rápido tras esta primera jornada de entrenamientos libres, siendo el único que logró bajar de 1 minuto 47 segundos (1:46.630) en la segunda sesión.

El líder del Mundial de la categoría, el español Jorge Martín (Honda) fue el segundo más rápido del día a 444 milésimas del italiano.

El domingo se correrá el Gran Premio de España de MotoGP y allí el británico Cal Crutchlow intentará vencer a Marc Márquez, Andrea Dovicioso y a Johann Zarco.

AFP