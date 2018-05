Belinda fue operada de emergencia por cálculos renales

mayo 9, 2018 - 11:17 am

La cantante Belinda Peregrín Schüll, mejor conocida como “Belinda”, comentó a través de su cuenta en Instagram mediante una publicación que el seis de mayo será un día que nunca olvidará, pues afirmó que ha sido “el peor dolor que ha tenido”, refiriéndose a cálculos en el riñón.

“L‪es comparto mi historia: Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón…”, aseguró en la publicación.

Asimismo añadió que ahora debe cuidarse más, y expresó: “a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua!!!”



