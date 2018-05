Backstreet Boys rindió homenaje a las Spice Girls disfrazándose de ellas

mayo 11, 2018 - 1:37 pm

Brian Littrell, Nick Carter, A. J. McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson, integrantes de los Backstreet Boys, no quedaron ajenos a la reciente reunión del grupo inglés Spice Girls, que juntos se posicionaron como las bandas más exitosas de pop durante los noventa.

En un crucero con dirección hacia las islas Turcos y Caicos en el Caribe, los cinco artistas rindieron un particular homenaje a las “chicas picantes” en un espectáculo que realizaron para un grupo exclusivo de fanáticas.

Cada miembro de Backstreet Boys se disfrazó de una Spice Girl en una concierto que realizaron, momento que quedó inmortalizado en una fotografía que la banda compartió en su cuenta de Instagram.

“Celebrando todo el poder femenino que nos ha mantenido en marchadurante 25 años #SpiceBoys #BSBCruise2018”, dice la reseña que aparece junto a la imagen.

“A veces solo tienes que hacer las cosas un poco picantes”, escribió Kevin Richardson, de 46 años, en su propia cuenta, que en dicha ocasión encarnó a la glamorosa Victoria Beckham. Nick Carter encarnó a Emma Bunton y utilizó una peluca rubia para emular a la “baby spice”.

Brian Littrel se disfrazó de Mel C, la “spice deportista”, y para ello utilizó un top naranjo y unos pantalones deportivos en color negro. Howie D y A.J McLean se disfrazaron de Geri Halliwell y Mel B, respectivamente.

El tributo no quedó solo en vestirse como ellas. Los cinco artistas también interpretaron algunas de sus canciones más clásicas como “Wannabe”, “Say You’ll Be There” y “Spice Up Your Life”.

El Nacional