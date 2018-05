ASESINO DE LOS MANGOS les vació la carga de un revólver a nueve muchachos y mató al que corrió menos

mayo 29, 2018 - 6:53 pm

Este lunes no fue precisamente el mejor día para que Alex Daniel González González, un joven huérfano de 16 años, saliera con sus amigos a recoger mangos en lo que en una oportunidad fue una granja de Manuelito Torres, ubicada en el kilómetro 19 de la vía hacia La Concepción.

Uno de sus tíos, Ramón González, estaba entre las nueve personas que habían salido del barrio El Principio, alojado en el kilómetro 18 de la mencionada vía. Esta mañana relató frente a la morgue forense de Maracaibo que en horas de la tarde del lunes, a eso de las 12:40, llegaron a esa granja la cual le perteneció a Torres, luego pasó a manos del gobierno y ahora fue invadida.

Iban en busca de mangos cuando le salió al paso un sujeto que vestía una chaqueta roja, jean azul y un pasamontaña. Comentó que el sujeto no dijo nada y se limitó a sacar un revólver. Seguidamente todos se echaron a correr y comenzaron a sonar los disparos. “Mi sobrino era el último y un balazo en la frente lo derribó. Me detuve pero el desconocido me disparó dos veces. Me eche a correr pero luego regrese. Alex estaba tendido en medio del camino de tierra, Estuve unos minutos con el allí hasta que llegó una moto y en ella lo llevamos al hospital de La Concepción pero llegó sin vida”, dijo Ramón González.

Aseguró desconocer quién fue el hombre que disparo. Luego que vació la carga de su revólver se perdió entre la maleza. Se presume que “este asesino de los mangos” tenga alguna propiedad cerca. Detectives del CICPC investigan si el homicida trató de defender alguna propiedad al pensar que le iban a robar algunos mangos o se trató de una venganza.

El pariente de esta víctima reveló que su sobrino quedó huérfano a los ocho meses de nacido y vivía con sus tíos.

Noticia al Día

Fotos: Carlos Robertson