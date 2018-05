“Aprendí a Bailar en Ruta 2”

mayo 31, 2018 - 11:08 am

Y así fue como en una linda y hermosa mañana, me despierto a eso de la hora enamorada 5:00Am, con entusiasmo y ganas de salir a trabajar… En pocas palabras había amanecido tan voluntaria que si me daban una escoba barría toda la Lara-Zulia.

El reloj marca las 5:30Am con el canto de “Claudio”, (Claudio es un gallo que mi abuela tiene engordando en el patio); Entro a bañarme sorpresa para mi es que al caerme el agua tan fría pego ese brinco como los gatos.(MIAAAUU)

En fin me termino de alistar y salgo a mi lugar de trabajo, y al escuchar que el tick-tock marca las 6:00am, me dirijo a la parada de autobús, y espero de mi gran cómodo medio de transporte que lleva por nombre “La Famosa Ruta 2”.

Es allí donde comienza la travesía y mi maravillosa clase de baile… después de dos horas, cuando logro subir observo que el autobús viene hasta los teque-teque (Traducción: FUuuUuLL), y tristemente me toca irme a pie…

Cuando digo a pie hago referencia que el autobús mientras frena y arranca los que vamos parados caminamos de adelante hacia atrás. Ruta 2 empieza su hermoso recorrido casi que turístico por las calles de Maracaibo, en cada parada subía y subía más y más gente, aparte que te tropiezan y acomodan ciertas cosas del cuerpo que no encajan en el tuyo… -¡ESO SI NUNCA FALTA EL FAMOSO Y SABROSO ´ARRECOSTON!- .

Sentía el calor en todo mi cuerpo esbelto, donde las gotas de sudor corrían a toda velocidad como los pilotos de la F-1, sin contar el desespero de todos a mi alrededor, a pesar que voy arreguindaisima de los tubos de arriba con una sola mano, ya que con la otra llevo el perolero encima.

-¡… AY SAN GERARDO…!- AQUÍ ES VIENE LO BUENO, COMIENZA EL MENEQUETEO, PA´TODOS LADOS, PORQUE EL AUTOBUS CADA VEZ QUE PISA EL FRENO LOS QUE VIENE A PIE SE MENEAN PA´LANTE Y PA´ATRÁS PA´UN LADO PAL´OTRO.

No obstante la mejor parte de la travesía es cuando me logro ver en retrovisor del autobús, y me fijo que tengo la cara más brillante que un zapato patente. Sin embargo Ruta 2 sigue y sigue metiendo gente y se escuchan frases como estas:

-¡DENLE PA’ ATRÁS QUE HAY PUESTO!- -¡PECHITO CON PECHITO!- -¡ESPARDA CON ESPARDA PA´QUE NO SE HAGAN DAÑO!-… -¡¡¡V#@c!o0oOn…!!!- -¡HACELE OTRO PISO!- -¡MONTALOS EN EL TECHO!- -¡TE CARGO EL AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA PEGA´O EN EL PECHO!- .

En ese momento de la euforia en la siguiente parada, se sube una señora a la cual se le calcula como sus 55 años y dice: -¡AY CRISTO BENDITO NO HAY CABALLEROS!- y nunca falta uno que responda: -¡CABALLEROS HAY DOÑA LO QUE NO HAY SON PUESTO!-.

Siento una enorme emoción en todo mi ser, al saber que pronto llegare a mi destino. Pero detrás de mí llevo un joven que yo en mi mente bautice como PICASSO, porque me lleva más que rayada la pintura, grita -¡SEÑOR POR DONDE PUEDA!-

Otros más le gritan -¡SEÑOR POR LA ESQUINA!-… Resulta que Ruta 2 los deja 5 cuadras mas allá, y cariñosamente los pasajeros le recuerdan a la mamá al conductor; además que nunca puede faltar la famosa frase:

-¡V..***ciOon!… SI QUEREIS ME LLEVAIS A ALMORZAR EN TU CASA-!… Infinidades de cosas se ven y se escuchan cuando te toca trasladarte en un medio de transporte público.

Moraleja: Si no sabes bailar; Móntate en Ruta 2 y aprenderás

Hannabelle Urdaneta