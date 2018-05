Angélica Taborda: “Cuando las periodistas nos convertimos en madres crece la sensibilidad social”

mayo 13, 2018 - 7:08 am



Mientras ejercía como corresponsal jefe para el noticiero de mayor audiencia de la televisión nacional, la reconocida periodista Angélica Taborda, inició su vida como esposa y madre, lo que trajo no pocas complicaciones a su vida. Cubriendo la fuente militar, viajaba constantemente a la frontera entre Venezuela y Colombia. Un malestar en medio de una de estas travesías, cubriendo la noticia de cientos de desplazados que ingresaban desde el vecino país, concluyó con otra noticia más feliz: la confirmación de su próxima maternidad.

“ Ese día fueron muchas horas de viaje en vehículo rústico, luego abordamos una embarcación a través del río Catatumbo, para cubrir la noticia: una enorme cantidad de familias colombianas que ingresaban a Venezuela, desplazadas por la acción de las guerrillas del vecino país. Al regresar, mi ginecólogo me confirmó un embarazo muy reciente, que ya estaba esperando”

Durante todo el embarazo siguió con su trabajo habitual. Al nacer su hija Mariana, ya la historia fue diferente, pues atender a una recién nacida, un hogar y trabajar como figura de la televisión, en un canal nacional como Venevisión, de mucha exigencia, demandaba mucha más energía y planificación.

“En ese tiempo, Era corresponsal jefe, lo que significa, no sólo hacer mis coberturas periodísticas y reportes; sino también supervisar dos equipos y transmisiones en vivo desde el estudio. En las tardes tenía un programa de radio y era profesora en la escuela de periodismo en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Hacer todo esto y sacar tiempo de calidad para compartir con mi esposo y mi hija era todo un reto. Yo decidí darle a Mariana lactancia materna hasta donde pudiera y esto era una odisea, porque a un recién nacido tienes que amamantarlo varias veces al día. Yo hacía malabares para poder ir a las pautas, redactar, dar clases y estar allí puntual y “sin stress” para alimentar y estar con mi hija. Ese fue el inicio, luego viene el período del preescolar, donde también tienes que organizarte muy bien para poder ser una mamá a tiempo completo, como yo lo he sido y seguir manteniendo tu trabajo en el nivel que estás”.

Superado el reto, ya hoy puede decir que como madre se siente satisfecha, ya que su hija, Mariana Izquierdo, está por graduarse de bachiller como la número 1 de su promoción. Además de estudiar canto, idiomas, ballet y todo lo que ha querido hacer.

”Estoy muy orgullosa de mi hija. Es muy dulce, inteligente, entusiasta y solidaría. Lo que deseo es que sea feliz”. Cuando eres periodista, entras en contacto con muchas familias y comunidades que sufren escasez de todo tipo, con niños que padecen terribles enfermedades y esto, como ser humano te conmueve y te motiva a ser como profesional un factor que incida a una mejora en la sociedad y esta sensibilidad social crece aún más cuando te conviertes en madre”.

Josué Carrillo