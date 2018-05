Ángel Medina: El 20 de mayo se profundizarán los problemas que hoy tenemos

mayo 7, 2018 - 10:40 am

A propósito de las elecciones del 20 de mayo, Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por Bolívar y presidente del Parlamento Latinoamericano, aseguró que “lo más importante en este momento es tratar de reducir la simplicidad de un momento tan complejo como el que estamos viviendo en Venezuela”.

El dirigente de Primero Justicia calificó como “delicado” el tema al que nos aproximamos y afirmó que “la emocionalidad” y “la tensión” que tienen los venezolanos frente “a lo que va a pasar, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en anteriores elecciones presidenciales”.

Confirmó que “se niega a reducir esto a cosas tan simples como ‘votar o no votar’ (…) me niego a pensar que un momento tan difícil como este, terminemos resolviéndolo con discursos tan sencillos”, esto con respeto a la afirmación del candidato Henri Falcón de que “quien no vote, lo hace por el Presidente de la República y candidato a la reelección”.

Medina afirmó que “la democracia no es solamente elecciones, la democracia no es solamente votar, y es por eso que hay que reclamar un proceso de cambio radical de modelo y de cambio fundamental de la forma de hacer las cosas”.

De igual forma calificó como un “sistema viciado” al simulacro que se realiza previo a las elecciones, ya que afirmó que debe ser un “sistema trasparente” y “equitativo”. Sentenció que para ello habría que consultar a las personas que han trabajado en el Sistema Electoral para saber “en qué momento se quebró el sistema electoral” y “en qué momento las elecciones dejaron de ser un mecanismo para entendernos y muy por el contrario, pasaron a ser un mecanismo para seguir polarizándonos y dividiéndonos”.

Agregó que “tenemos que empezar a avanzar”, transformando “el poder electoral en un poder institucional, un verdadero poder público (…) que respete las garantías de todos los ciudadanos, pero que sobretodo permita la posibilidad de participación de todas las organizaciones políticas”.

En cuanto a la “unidad” entre los partidos políticos, Medina aseguró que “después del 20 de mayo tiene que seguir profundizándose todo lo que es el Frente Amplio (…) construyendo un modelo alternativo al que estamos viviendo” debido a que, “es evidente que bajo este esquema económico, bajo este modelo social y bajo modelo político es inviable la nación”.

Sentenció que “el 20 de mayo no significa sino la profundización de la crisis y para nada uno puede ver en términos positivos la profundización de una crisis. El 20 de mayo lo que va a significar es que los problemas que hoy tenemos, van a seguir siendo, y mayores aún”.

En cuando a la participación de Mike Pence –vicepresidente estadounidense- en la OEA exponiendo la situación de Venezuela, Medina comentó que “el mundo democrático de Europa (…) y de nuestro continente, nuestra región latinoamericana, ha estado muy firme y muy clara de lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar el 20”, “al final no se trata solamente de Mike Pence, se trata de que toda la región, especialmente los países de nuestra región, están muy atentos pero además muy críticos sobre lo que se te está haciendo en Venezuela”.

No obstante, Ángel Medina invitó al evento “Abya Yala expresión” realizado entre el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino Venezuela y la Universidad Metropolitana, en donde se discutirá la “Venezuela que tenemos que construir” en conjunto a varios invitados educadores y diputados, de forma “novedosa” e “interactiva”.

Globovisión